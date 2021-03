Kamers gezocht voor kwetsbare jongeren uit pleeggezinnen: "Helpen om leven op te bouwen"

'T GOOI - De Gooise gemeenten gaan samen op zoek naar kamers voor kwetsbare jongeren uit zorginstellingen of pleeggezinnen, waar ze hun eerste stappen kunnen zetten om zelfstandig te wonen. Mensen met bijvoorbeeld een lege zolderkamer of een plekje in een studentenhuis worden opgeroepen om zich te melden.

Er worden kamers gezocht voor volwassen jongeren tot 23 jaar die nu nog in een zorginstelling of een pleeggezin wonen, maar straks deels op eigen benen komen te staan om hun leven op te bouwen. Zonder de kamers dreigen de jongeren in de zorginstelling of het pleeggezin te moeten blijven. Dat zijn ze eigenlijk al ontgroeid, maar klaar om helemaal op eigen benen te staan zijn ze ook nog niet. De kamers moeten een tussenstap vormen naar een geheel zelfstandig bestaan.

Veel aanbod van kamers heeft 't Gooi echter niet. Daarom openen de gemeenten nu hun zoektocht naar lege zolderkamers bij gezinnen, kamers bij alleenstaanden of een ouder echtpaar en kamers boven winkels of in studentenhuizen. "De jongeren krijgen begeleiding van de al aanwezige hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Verhuurders bepalen zelf hoeveel aandacht ze zelf bieden en op welke manier", aldus de gemeenten.

Er wordt samengewerkt met onder meer het Leger des Heils en andere jeugdhulpaanbieders.

Proef van twee jaar

Het onderbrengen van de jongeren gebeurt als proef. De Gooise gemeenten trekken daar twee jaar voor uit. De gemeenten volgen eenzelfde voorbeeld in Utrecht, waar twee jaar geleden zo'n kamerproject werd gestart en ondertussen 25 jongeren een kamer hebben gevonden.

De gemeenten hopen nu eerst minimaal tien kamers voor de jongeren te vinden. Huiseigenaren of verhuurders van kamers mogen overigens gewoon huur rekenen aan de jongeren, op voorwaarde dat de jongeren er voor minimaal een jaar kunnen wonen.