Fans van 'talentenfabriek' AZ en 'moddergooiend' Ajax maken zich op voor Europese groepsfase

De werelden van AZ en Ajax zien er op dit moment totaal anders uit. Waar de Alkmaarders straks vol vertrouwen in Bosnië en Herzegovina het eerste Europese groepsduel afwerken tegen HŠK Zrinjski Mostar, daar stapt Ajax dadelijk met lood in de schoenen het veld op voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. Met fans van beide clubs kijken we vooruit.

Foto: AZ-fan Tom Leering & Ajax-fan Bart Elshof - NH Sport

"Ik ben bang dat de we deze groepsfase niet gaan overleven", trapt een pessimistische Bart Elshof af als het gaat over de kansen van Ajax in de Europa League. De supporter van de Amsterdamse club baalt flink van de huidige chaos. "Het enige geluk is dat Olympique Marseille ook in de fik staat. Ik kom net terug uit Parijs en dat was letterlijk de kop van een Franse krant. Het is straks dus een gevecht tussen de lamme en de blinde." "Mooie potjes" Waar het vertrouwen tot onder het nulpunt is gezakt bij de Ajacieden, schijnt de zon in Alkmaar. "Afgelopen weekend merkte je dat iedereen in het stadion enthousiast was", aldus Tom Leering. De 28-jarige AZ-fan uit Heiloo heeft al bijna twintig jaar een seizoenskaart. "We kijken op dit moment met veel plezier naar AZ en ik verwacht een paar mooie potjes in de Conference League." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: AZ - Sparta - Pro Shots

"Onze groepsapp met Ajax-fans ontplofte toen het nieuws over Sven Mislintat bekend werd", laat Elshof weten over de duistere dealtjes van de technisch directeur van Ajax. "Ik vond Mislintat best wel sympathiek overkomen, maar dit is gewoon echt heel dom."

"Sinds het moddergooien tussen Mislintat en Steijn is mijn vertrouwen volledig verdwenen" Ajax-fan Bart Elshof

Elshof: "Aan het begin van het seizoen was ik best hoopvol. Met Mislintat leek er een frisse wind door de club en selectie te waaien. Ik deelde ook de mening dat er door geselecteerd moest worden. Alleen sinds het moddergooien tussen Mislintat en trainer Maurice Steijn is mijn vertrouwen volledig verdwenen."

"Ik heb ondanks het vertrek van een aantal belangrijke spelers niet het gevoel dat we er op achteruit zijn gegaan", doelt Leering op uitgaande transfers als Sam Beukema, Tijjani Reijnders, Milos Kerkez, Pantelis Hatzidiakos en Jesper Karlsson. AZ overleefde twee voorrondes in de Conference League en staat tweede in de eredivisie. "We hebben de volle mep qua punten en het voetbal is ook wel aardig om te zien. Verder ben ik heel blij dat spits Vangelis Pavlidis is gebleven." "Talentenfabriek" AZ kon door de vertrekkende spelers rond de zestig miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. Leering: "Een klein gedeelte is gebruikt voor nieuwe spelers (zo'n 13 miljoen euro), maar ook een deel is gegaan naar de jeugdopleiding. En dat werpt z'n vruchten af, want het is één grote talentenfabriek." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: AZ wint UEFA Youth League in Genève - ANP

Waar de technisch directeur van AZ, Max Huiberts, zorgvuldig op zoek ging naar nieuwe talentvolle pareltjes zoals Ruben van Bommel, Ibrahim Sadiq en Alexandre Penetra. Daar smeet Mislintat werkelijk met geld. Ruim honderd miljoen euro armer en twaalf onbekende spelers rijker. Elshof: "Hij heeft inderdaad veel geld uitgeven, maar ook veel geld verdiend. En over die nieuwe spelers kan je nog niet veel zeggen. In het begin kraakten we ook spelers als Edson Alvarez, Lisandro Martinez af en zie hoe dat is gegaan. Alleen bij Steijn heb ik werkelijk waar geen idee wat zijn visie is, van mij mag hij per direct weg." "Plagen" "Ik kan er wel om lachen hoe het nu gaat bij Ajax", geeft AZ-supporter Leering eerlijk toe. "Deze Amsterdamse club doet zich altijd voor als de beste van Nederland en ik vind het nu heerlijk om collega's te plagen die voor Ajax zijn. Van de andere kant gun ik Ajax het beste in Europa, want dat is toch wel handig voor de coëfficiëntenlijst. Alleen geniet ik er stiekem wel heel erg van als Ajax onder AZ eindigt in de competitie." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Ajax-fan Bart Elshof - Bart Elshof

"AZ vertoont vaak calimero-gedrag, zoals nu ook weer met Alex Kroes", Elshof doelt op de nieuwe directeur van Ajax die overkomt van AZ en pas op 15 maart 2024 mag beginnen, omdat AZ zich vasthoudt aan het concurrentiebeding. "Ik vind dat vrij kinderachtig. Doet me denken aan die coronatitel die AZ in 2020 wilde opeisen. Laat ze daar in Alkmaar vooral trots zijn wat ze allemaal wel bereikt hebben. Vorig jaar de winst in de Youth League, dat is toch geweldig en ook nu in Europa hoop ik dat ze het goed doen."

"Tuurlijk zit er weleens een verkeerde aankoop tussen, maar de meeste transfers pakken goed uit" AZ-fan Tom Leering

Toch zou je zeggen dat Ajax op bestuurlijk vlak wel wat kan leren van de Alkmaarders. Waar het altijd rustig is en al jaren dezelfde succesvolle koers wordt gevaren. "Dat kan je niet met elkaar vergelijken", komt Amsterdammer Elshof er gelijk met gestrekt been in. "Het is provincieclubje waar veel minder druk is en waar het gewoon veel makkelijker beleid voeren is. Minder mensen die zich ermee bemoeien, niet beursgenoteerd. Gewoon hele andere krachtenvelden. Als het bij ons niet goed gaat, dan moeten er gelijk koppen rollen, dat is in Alkmaar wel anders." Tekst loopt door onder de tweet.

AZ is misschien wel een kleinere club dan Ajax, maar Leering prijst de visie en het beleid wel van zijn Alkmaarse club. "Elk seizoen vertrekken er weer veel spelers, maar de nieuwe aankopen staan er bijna altijd. Het voelt alsof de beleidsbepalers bij AZ er veel beter over nadenken en er meer voorbereiding instoppen dan bij Ajax. Tuurlijk zit er weleens een verkeerde aankoop tussen, maar de meeste transfers pakken goed uit." Kroes & Cruijff "Op dit moment is het één bak met groot chagrijn. Van de andere kant begon het na vier titels ook een beetje saai te worden. We staan weer even met beide benen op de grond." Ondanks de belabberde prestaties van zijn club is de Amsterdamse branie niet verdwenen bij Elshof. En de fanatieke Ajax-supporter heeft ook nagedacht over een oplossing. "De komst van Kroes als algemeen directeur zal voor veel rust zorgen verwacht ik. Hij kent de club, heeft overwicht en ook zakelijk inzicht. Veel meer vaardigheden dan de vorige directeur Edwin van de Sar. En verder zal ik het geweldig vinden als Jordi Cruijff in de rol van technisch directeur naar Amsterdam komt." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn - PRO SHOTS / Toon Dompeling

Straks om 18.45 uur is de aftrap tussen HŠK Zrinjski Mostar en AZ voor de Conference League. Daarna om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena klinkt het eerste fluitsignaal voor het Europa League-duel Ajax - Olympique Marseille. En zondag om 14.30 uur wacht de volgende kraker alweer voor Ajax. Landskampioen Feyenoord komt dan naar Amsterdam. "Ik heb nog nooit met angst uitgekeken naar Feyenoord", aldus een cynisch lachende Elshof. "Maar nu voel ik die angst wel voor zondag."