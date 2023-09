In aanloop naar Marseille gaat het bij Ajax maar over één ding: "Het leidt af"

Een dag voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille domineert rondom Ajax nog altijd de onrust. Sportief draaien de Amsterdammers allerminst goed en het onderzoek van technisch directeur Sven Mislintat legt een nog grotere bom onder de club. "Het leidt allemaal af", zegt trainer Maurice Steijn in aanloop naar de clash in de Europa League.

"Het enige wat ik dacht is dat het afleidt van waar we sinds zondag mee bezig zijn. En dat is ons voorbereiden", zegt Steijn op de persconferentie, die veelal in het teken stond van de betrokkenheid van Mislintat bij de transfer van Sosa. "Ik heb hem (Mislintat, red.) niet gesproken. We hebben elkaar even gezien. Wat ik belangrijker vond is hoe Borna erin stond."

Ervaren prof

Naar aanleiding van de berichtgeving en het onderzoek dat is ingesteld naar de transfer van de linksback, heeft Steijn zijn speler even apart genomen. "Het belangrijkste is dat hij klaar voor morgen is. Hij deed ogenschijnlijk rustig onder. Het is een ervaren prof, international van Kroatië. Ik kan me voorstellen dat het iets met hem doet, maar hij gaat gewoon spelen morgen."

De dramatische competitiestart van Ajax (vijf punten uit vier wedstrijden) en de onrust rondom Mislintat vindt Steijn erg vervelend. "Voor mij leidt het allemaal af. En dat geldt ook voor de spelers. Je bent bezig in een moeilijke en onrustige periode. Na twee dagen krijg je de wedstrijd tegen Twente die je terecht verliest. Dan moet je de wonden likken. Het is de taak aan mij en de staf om de rust te bewaren en alles te managen."

Onrust bij Marseille

Hoewel Ajax in zwaar weer verkeert, is het ook bij tegenstander Olympique Marseille onrustig. Coach Marcelinho ligt behoorlijk onder vuur en de Franse club maakte tijdens de persconferentie van Ajax bekend dat hij vertrekt. "Het is een goede tegenstander waar het een en ander met de trainer aan de hand is. Wij willen morgen in een kolkende Arena een goede wedstrijd op de mat leggen. Ik wil een Ajax zien met flair, met uitstraling en plezier."

De wedstrijd Ajax - Olympique Marseille begint morgenavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.