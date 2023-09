George Cox tekent tweejarig contract bij FC Volendam

FC Volendam heeft zich versterkt met de 25-jarige George Cox. De linkervleugelverdediger heeft een contract voor twee jaar getekend in Volendam met een optie voor nog één seizoen. Cox is de opvolger van de naar Schalke 04 vertrokken Derry John Murkin.

Cox speelde meer dan 100 wedstrijden in de eredivisie voor Fortuna Sittard. De in Worthing geboren voetballer doorliep de jeugdopleiding van Brighton & Hove Albion en werd ook een half jaar verhuurd aan Northampton Town. Daarna vertrok hij naar Sittard waar hij deze zomer uit zijn contract liep.

“Ik ben heel enthousiast over dit project. Ik ga alles geven voor het team en hoop dat we het beste uit elkaar kunnen halen de komende periode”, aldus Cox. Ook technisch directeur Jasper van Leeuwen is blij met de nieuwste aanwinst. "Al met al is George het type speler dat ons elftal sterker maakt en andersom kijken wij er naar uit om hem de komende jaren verder te ontwikkelen”, zegt Van Leeuwen.

De Volendammers kunnen wel wat versterking gebruiken, want de club staat na vier duels puntloos onderaan in de eredivisie.