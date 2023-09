Ook tegen Fortuna Sittard kan FC Volendam niet beschikken over aanwinst Le Roux

De kans dat Luke Le Roux meedoet zaterdag tegen Fortuna Sittard is eigenlijk uitgesloten laat de woordvoerder van FC Volendam weten. "Zijn werkvergunning is zo goed als binnen, alleen zijn visum moet nog worden geregeld. En als dat gelukt is, dan moet hij fysiek dat pasje ophalen." Op dit moment verblijft Le Roux in zijn vaderland Zuid-Afrika. De palingboeren verwachten dat ze pas op 23 september tegen Heracles kunnen beschikken over de van het Zweedse Varberg overgekomen middenvelder.

Eerder liet technisch directeur Jasper van Leeuwen al weten aan NH Sport dat hij niet tevreden was over de transferzomer en dat trainer Matthias Kohler over een krappe selectie beschikt. Le Roux is slechts één van de weinige nieuwkomers die door Van Leeuwen werd omschreven als een 'directe versterking'.