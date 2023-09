Ondanks brutale voorsprong gaat FC Volendam kansloos onderuit bij Fortuna

FC Volendam heeft ook in de vierde wedstrijd geen resultaat weten te boeken in de eredivisie. De ploeg van trainer Matthias Kohler kwam ondanks het zwakke spel op voorsprong tegen Fortuna Sittard. Uiteindelijk bezweek het na de pauze onder de druk en verloor Het Nieuwe Oranje met 3-1 in Limburg.

Het nog puntloze FC Volendam kon in Sittard weer beschikken over Robert Mühren. De spits, die in de eerste wedstrijd een rode kaart kreeg, keerde meteen terug in de basis. Daardoor schoof Lequincio Zeefuik een linie terug. Met de gewijzigde opstelling begon het duel behoorlijk slordig en onrustig. Volendam had moeite om het balbezit te houden, maar Fortuna was ook onnauwkeurig in de passing.

Pas na een kwartier kwamen de Noord-Hollanders enigszins aan voetballen toe. De eerste kans volgde uit een actie van Bilal Ould-Chikh, die Brian Plat aanspeelde in het strafschopgebied, maar het schot ging recht op Fortuna-doelman Ivor Pandur af. Het tempo was zo laag dat het voor beide ploegen eenvoudig verdedigen was.

Op het moment dat Fortuna via Alen Halilovic een tempoversnelling inzette, was het meteen gevaarlijk. Doelman Mio Backhaus kon met een hand redden op een vlammend schot. Vervolgens belandde een voorzet van Halilovic op de voet van Dimitris Siovas, die de lat raakte.

Prachtige treffer

Volendam stelde in aanvallend opzicht behoorlijk teleur. Het enige wat de bezoekers er richting de rust nog tegenover konden stellen was een slap afstandsschot van veel te ver van Zeefuik. Echter kwam Volendam vlak voor rust uit het niets op voorsprong via Garang Kuol. Op aangeven van Ould-Chikh schoot de 19-jarige huurling van Newcastle United de 0-1 binnen met een heel fraai schot in de kruising.

