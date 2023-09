FC Volendam tankt zelfvertrouwen met knappe winst in tropisch Duitsland

In de competitie gaat het niet goed. Na drie wedstrijden staat FC Volendam op nul punten. Tegen de koploper van de Tweede Bundesliga ging het een stuk beter. Met Barry Lauwers onder de doellat en Robert Mühren in de spits begon de ploeg van Matthias Kohler prima aan dit oefenduel. Halverwege de wedstrijd leidde de huidige nummer vijftien van de eredivisie met 2-0 door twee treffers van Robert Mühren.

In de tweede helft stuurt Kohler in het zeer warme Hamburg veel verse krachten binnen de lijnen. Zo krijgen spelers als Fiemawhle, Demircioglu, Marizan, Klomp, Koorndijk, Flint en Gustavo speeltijd na rust.

Een kwartier voor tijd komt HSV met de Amsterdammer Immanuel Pherai in de basis terug in de wedstrijd, 2-1. Maar mede door goed keeperswerk van Barry Lauwers trekt FC Volendam de overwinning over de streep.

Over anderhalve week hervat FC Volendam de competitie. Op zaterdag 16 september in Limburg tegen Fortuna Sittard.

Basisopstelling FC Volendam: Lauwers; Plat, Benamar, Mirani, Deron Payne; De Haan, Antonioli, Zeefuik; Booth, Mühren, Kuol