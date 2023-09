Met uitgeklede selectie komt FC Volendam van koude kermis thuis: "Te vaak net niet"

Miljoenen die binnenstromen bij FC Volendam, maar de club heeft bijna niets uitgegeven aan nieuwe spelers. Tot groot ongenoegen van de fans, die graag nieuwe versterkingen hadden gezien. "Jasper laat je centen zien", scandeerde het publiek, maar technisch directeur Jasper van Leeuwen hield de hand op de knip. "Ik ben nog niet tevreden. Het is krap", zegt de man die over de transfers gaat.

De recordtransfer van Micky van de Ven heeft Volendam veel geld opgeleverd. De centrale verdediger werd twee jaar geleden voor 3,5 miljoen verkocht aan VfL Wolfsburg en deze zomer voor 40 miljoen euro doorverkocht aan Tottenham Hotspur. FC Volendam heeft recht op een doorverkooppercentage van vijftien procent. Het is echter niet zo dat Volendam alles direct weer kan investeren. Van die vijftien procent (5,475 miljoen) hebben zogenaamde participanten recht op veertig procent. Er blijft dus iets meer dan 3 miljoen euro over. Als je daarbij het geld van de transfer van Carel Eiting (paar ton) en Derry John Murkin (800.000 euro) optelt, heeft Volendam een 'recordzomer' achter de rug.

En dat terwijl de financiële situatie van FC Volendam als 'gezond' wordt omschreven. "Dat heeft te maken met de uitgaande transfers. We zijn veel gezonder dan vier jaar geleden", zegt Van Leeuwen. "Sportief is de huidige situatie een beetje dubbel. Er is kwaliteit, maar in de breedte is het dun. Het is niet heel slecht, maar wel kwetsbaar, dat realiseren we ons wel."

Het hele dorp maakt zich op voor de kermis die dit weekend plaatsvindt in Volendam. Afgelopen weekend speelde Het Nieuwe Oranje nog in het speciale kermistenue. Zo feestelijk als het eruit zag, zo vervelend waren de zomermaanden aan de Dijk, want de de club slaagde er maar niet in om toe te slaan op de transfermarkt.

Maar in die transferzomer is bij Volendam sprake van de fase vóór de transfer van Van de Ven en die daarna. Pas na de overstap op 8 augustus naar Tottenham Hotspur, had Volendam ineens wel een budget om spelers te halen. "Alleen krijgen we dat geld in termijnen verspreid over een aantal jaren binnen. Dat geldt ook voor de andere transfers", zegt Van Leeuwen, die dus niet al het geld direct kan investeren.

"Het was te vaak net niet. Dat is frustrerend"

De grote vraag is vooral waarom Volendam nauwelijks geld heeft uitgegeven, terwijl er zoveel verkocht is. Supporters scandeerden tijdens wedstrijden massaal 'Jasper laat je centen zien'. om aan te geven dat zij maar al te graag nieuwe spelers zagen komen. "We zijn nog niet zover dat we een miljoen kunnen uitgeven aan een speler. Of het moet echt een toptalent zijn waarvan we weten dat het over een paar jaar vijf miljoen is. Dat is nog net te vroeg voor ons."

Het gevolg voor Van Leeuwen was dat hij pas laat de markt op kon om aankopen te doen. Richting het sluiten van de transfermarkt was hij bezig met nog een aantal last-minute transfers, maar verbazingwekkend genoeg kreeg Volendam telkens nul op rekest als puntje bij paaltje kwam. "Dat zijn verschillende redenen", zegt Van Leeuwen. "Een club die omdraaide omdat er een andere speler geblesseerd raakte, maar ook omdat de vraagprijs toch opgehoogd werd."

"Het was te vaak net niet. Dat is frustrerend", gaat Van Leeuwen verder over het mislopen van directe versterkingen. Hij had graag nog drie à vier spelers erbij willen hebben om een selectie neer te zetten die klaar is voor het tweede achtereenvolgende eredivisieseizoen.

Terwijl Volendam er moeilijk in slaagt om versterkingen aan te trekken, vertrok een fors aantal sterkhouders. Derry John Murkin en Carel Eiting werden verkocht en de gehuurde Filip Stankovic en Gaetano Oristanio gingen terug naar Internazionale. Daarnaast verkasten Daryl van Mieghem en Henk Veerman van FC Volendam naar ADO Den Haag, Dat was allemaal wel in te calculeren. "Dat is het probleem niet. Het probleem is hoe we het op wilden lossen, dat dat niet lukte."

Sceptische fans

De supporters balen van de leegloop bij de club en hekelen het gebrek aan nieuwe aanwinsten. "Ik vind dat er te veel kwaliteit weg gegaan is", zegt een supporter. "Ik had gehoopt dat er misschien wel wat meer spelers erbij zouden komen, maar hier moeten we het mee doen", zegt een andere supporter bij de wedstrijd tegen FC Twente (0-2 verlies).

