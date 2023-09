Jong stel van FC Volendam krijgt weinig kansen: "We moeten keihard en eerlijk zijn"

Na drie wedstrijden is FC Volendam nog puntloos in de eredivisie. Na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Twente (0-2) was trainer Matthias Kohler vooral kritisch op het geringe aantal kansen dat zijn ploeg bij elkaar voetbalde. "We moeten hard en eerlijk tegen elkaar zijn", zegt de coach.

Kohler: "We moeten keihard en eerlijk zijn" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het eerste half uur kon Volendam mee met het niveau van FC Twente. Daarin kreeg Garang Kuol een grote kans die langs de kruising zeilde en op slag van rust nog een schuiver die slechts centimeters naast ging. "Daarin moeten we nog stappen maken", zegt Kohler, die vindt dat zijn ploeg moet doorbouwen op de eerste drie wedstrijden. De gemiddelde leeftijd van Volendam was slechts 21,1 jaar. Aanvoerder Damon Mirani was met zijn 27 jaar de oudste speler aan de kant van de Noord-Hollanders. Tegen Twente was Volendam gemiddeld de jongste eredivisieploeg van de afgelopen zes jaar. Calvin Twigt is pas 20 jaar, maar was wel de meest ervaren speler op het middenveld. Hij zette samen met Imran Nazih (17 jaar) en Milan de Haan (19 jaar) de lijnen uit. Tekst loopt door onder de video.

Calvin Twigt is zichtbaar teleurgesteld - NH Sport / Stephan Brandhorst

Komend weekend is de ploeg vrij vanwege de interlandperiode en kan het wellicht weer in rustig vaarwater terecht komen. Na het vertrek van Daryl van Mieghem, Henk Veerman, Darry John Murkin en Carel Eiting moet Volendam opnieuw bouwen. Daartegenover stonden angstvallig weinig inkomende transfers. Kohler verwacht echter dat er genoeg kwaliteit in huis is gehaald. "We hebben goede aankopen gedaan. We hebben internationaal formaat binnengehaald", aldus Kohler, die met gemengde gevoelens terugkijkt op de transfersoap rondom Carel Eiting.