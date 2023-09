De beste wijngaard van Nederland staat in Zuid-Scharwoude: "Twee keer goud"

Bij de jaarlijkse wijnkeuring van de Lage Landen in kasteel Amerongen kon wijnboer Pieter zijn geluk niet op: met drie ereprijzen heeft zijn Wijndomein De Koen in Zuid-Scharwoude de titel 'beste wijngaard van Nederland' gekregen. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

“Vorig jaar konden we Nagenieten niet maken. De druif was van goede kwaliteit, maar door de nachtvorst hadden we een magere oogst”, vertelt Pieter. “Voor die wijn komen sommige mensen wel echt speciaal langs. Die doet het bijvoorbeeld erg goed bij het kerstdiner.”

De zeven ingezonden wijnen vielen allemaal in de prijzen, waarvan twee zelfs een gouden medaille ontvingen. "We hebben nooit eerder goud behaald, dus dit voelt erg bijzonder", reageert de trotse wijnboer.

Door het hoge aantal punten voor drie verschillende wijnen, van drie kleursoorten, mag Pieter zijn Wijndomein nu beste wijngaard van Nederland noemen.

Nieuwe oogst

Maar tijd om dat uitgebreid te vieren, is er niet: de nieuwe oogst is alweer rijp voor de pluk. “Normaal gesproken doen we dat in oktober, maar nu is dat door het wisselvallige weer echt nodig. Daar hebben de druiven last van. Als wijnboer ben je altijd afhankelijk van het weer.”

De afgelopen jaren is het aantal wijnboeren in Nederland flink toegenomen, onder meer door zachtere weersomstandigheden. Drie jaar geleden bezochten we Pieter in zijn wijngaard, die maar wat blij is met het warmere klimaat.