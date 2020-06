Wijnboer plukt de vruchten van droogte: "Het is een zegen"

ZUID-SCHARWOUDE - Over droogte en tekort aan regenwater kan je mopperen, maar Langedijker wijnboer Pieter de Boer is er maar wat blij mee. Droog weer is goed voor de druiven: er zijn minder schimmelziektes die de gewassen aantasten. Zon staat trouwens ook hoog op het wensenlijstje, die zorgt voor de suikers in de druif.

De druiven die nu groeien, worden in oktober geoogst. "Ook dan hopen we op droog weer, want je wil niet dat de druiven verwateren", aldus De Boer. De wijngaard bestaat sinds 2003. Drie jaar later was de opbrengst voldoende om professioneel wijn te maken. Regelmatig viel De Boers druivennat in de prijzen.

Wil je de Langedijker wijnen proeven of een rondleiding? Het wijndomein is vanaf juli weer te bezoeken. Meer informatie daarover is te vinden op de website van De Koen.