Het is niet makkelijk wijnboeren, toch is het aantal druiventelers meer dan verdubbeld

Steeds meer mensen in onze provincie kiezen ervoor om wijnboer te worden. Het aantal druiventelers in Nood-Holland is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, samen met Zuid-Holland is in onze provincie de grootste stijging van heel Nederland te zien. In 2016 waren het er nog zeven, nu zijn het er achttien, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Noord-Holland is, ondanks de stijging, niet de provincie met de meeste wijnboeren. De grootste aantallen zijn vooral in de zuidelijke provincies van het land te vinden, bijvoorbeeld in Limburg en Noord-Brabant. Helemaal bovenaan de lijst staat Gelderland met 46 druiventelers.

Een van de druiventelers in de provincie is Siem Loos, eigenaar van wijngaard Saalhof in Wognum. Hij denkt dat de stijging vooral zit in groepen mensen die samen druiven gaan telen. "Vaak zijn dat wel wijngaardeniers die een groep om zich heen verzamelen en met een aantal van 50 à 60 man een corporatief vormen. Dan verzorgen ze gezamenlijk de druiven in de tuin."

Want in je eentje is het lastig om als wijnboer te starten, zegt Loos. Bovendien is Nederland geen makkelijk land om druiven te telen, ook al zorgt het opwarmende klimaat voor gunstigere omstandigheden. Commerciële wijngaarden zijn er daarom volgens hem niet veel. Zelf runt hij er ook nog vakantiehuisjes en een restaurant naast. "Het is best wel lastig als jonge ondernemer om te starten, omdat je best veel moet investeren."

Natte zomer

Ook het weer zit niet elk jaar mee. Was de droge zomer van vorig jaar nog een zegen voor wijnboeren, de natte zomer van dit jaar is een vloek. "Op dit moment is het heel slecht. Het is veel te koud en er is te veel regen. Als je een tijdje bezig bent, heb je een bepaalde voorraad, maar het is jammer voor wie net start. Het is lastig om hier wijnboer te zijn. Het is veel makkelijker in Italië, Spanje, of Zuid-Duitsland."

De wijnproducentenvereniging VNWP zegt tegen de KvK te verwachten dat het aantal wijngaarden de komende jaren nog een beetje toe zal nemen, maar 'de grote groei' is er wel uit.