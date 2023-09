Walid Ould-Chikh rijgt goals aaneen bij Roda JC: "Krijg hetzelfde te eten als in Volendam"

Walid Ould-Chikh is namens Roda JC vooralsnog de revelatie in de eerste divisie. De Limburgers huren de middenvelder voor een seizoen van FC Volendam en krijgen gelijk waar voor hun geld. Na zijn doelpunt tegen Telstar gisteravond ( 3-0 ) staat de teller nu al op vier goals en gaf hij bovendien twee assists.

"Het verschil is dat ik hier op één positie speel en mij daarop kan focussen. In Volendam speelde ik soms achter de spitsen, dan weer als rechtsback of als een nummer zes of zeven. Te veel positiewisselingen. Dan is het constant schakelen en dat heb ik hier niet. Hier kan ik me op één positie focussen en dat helpt mij enorm."