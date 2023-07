Wisselspeler Walid Ould-Chikh kiest eieren voor zijn geld en wordt verhuurd aan Roda JC

Walid Ould-Chikh voetbalt komend seizoen in Zuid-Limburg. De middenvelder van FC Volendam wordt voor één seizoen verhuurd aan Roda JC, zo bevestigt hij aan NH Sport. De 23-jarige middenvelder hoopt bij de eerstedivisionist meer speelminuten te maken.

Bij Roda JC is de kans op speelminuten aanzienlijk groter dan bij Volendam. Het Nieuwe Oranje hoopt dat Ould-Chikh zich daar kan ontwikkelen tot een betere voetballer. Bij de Limburgers is Ould-Chikh gehaald als aanvallende middenvelder. Bij FC Volendam werd hij echter vaak als defensieve middenvelder of als vleugelspeler ingezet. Ould-Chikh staat bij FC Volendam nog onder contract tot medio 2025 met een optie voor nog één seizoen.

De trainerswissel bij FC Volendam was voor Ould-Chikh geen reden om te vertrekken. "Ik wil gewoon meer minuten maken en mijn tijd komt daarna hopelijk nog wel", zegt hij vlak nadat de handtekeningen gezet zijn. "Ik ken de trainer Bas Sibum nog uit mijn tijd bij FC Emmen. We hebben altijd contact gehouden en zij wilden mij graag hebben. Ik ben ook blij dat ik al snel kan aansluiten en nog de hele voorbereiding mee kan doen bij Roda. Ik wilde niet tot eind augustus wachten."

Broedertwist

Met de verhuur komt er een (tijdelijk) einde aan de periode van de broers Ould-Chikh bij FC Volendam. Sinds twee seizoenen spelen Walid en Bilal samen in het vissersdorp. Afgelopen seizoen speelde Walid weliswaar 27 wedstrijden in de eredivisie, maar speelde hij nooit een volledige wedstrijd. Bilal Ould-Chikh werd afgelopen echter drie keer uit de selectie gezet, maar maakt toch weer deel uit van de groep.

Vorig jaar maakte NH Sport onderstaande reportage met Walid en Bilal Ould-Chikh in Volendam.