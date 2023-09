Flexflitspaal op N242 in Alkmaar flitst meest aantal hardrijders

De flexflitspaal aan de N242 in Alkmaar staat bovenaan de lijst van de meest flitsende flitspalen in de periode januari t/m april 2023. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de paal 15.130 hardrijders vastgesteld.

Dat meldt de NOS vandaag op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De minst flitsende flitspaal van het land staat ook in onze provincie: aan de Oostereind ter hoogte van de Arena in Hilversum is in de eerste drie maanden van dit jaar maar één hardrijder geflitst.

Sinds 12 januari stond de mobiele flitspaal ter hoogte van hectometerpaal 41.6 aan de N242. Daarnaast werd aan weerszijden van de weg ook een beveiligingscamera neergezet om vernieling van de flexflitspaal tegen te gaan. Met de flitspaal hoopte het Openbaar Ministerie (OM) het aantal hardrijders in de richting van Kooimeer te beperken. Weggebruikers mogen daar maximaal tachtig kilometer per uur rijden.

'Racebaan'

In maart is de paal verplaatst naar de Alkmaarse Vondelstraat, ter hoogte van de ingang van park Oosterhout. Deze weg staat bekend als 'een racebaan' en leverde volgens omwonenden en voorbijgangers 'levensgevaarlijke situaties' op, schreef mediapartner Alkmaar Centraal destijds.

Twee maanden na de plaatsing aan de Vondelstraat werd bekendgemaakt dat er voor bijna een ton aan boetes was uitgeschreven. De mobiele flitser bekeurde tussen maart en mei 1.746 verkeersovertreders. In mei werd de flexflitser tijdelijk neergezet bij de Provincialeweg in Hoorn, om vervolgens in juli weer terug te keren naar de N242 in Alkmaar.

Meer flitspalen en flexflitsers

Het OM gaat landelijk een groot aantal flitspalen vervangen en verplaatsen, schrijft de NOS. Daarnaast verwacht justitie de komende drie jaar het aantal vaste flitspalen te hebben uitgebreid van 600 naar 650. Op dit moment staan er 28 flexflitsers in Nederland, dat zullen er 125 worden. Ook gaat justitie inzetten op nog eens 50 camera's die mensen kunnen betrappen op het gebruiken van hun telefoon terwijl ze achter het stuur zitten.