Veel Noord-Hollanders maken zich zorgen om koopkracht: "Ik raap blikjes"

Onderstaande tabel toont de mening van de panelleden over de economische situatie in Nederland in 2023, vergeleken met 2022. Tekst gaat eronder verder.

Over hun eigen financiën zijn de meeste panelleden tevreden. Ruim een derde (39 procent) zegt het goed tot uitstekend te hebben, een iets kleinere groep (36 procent) beoordeelt de eigen financiën als voldoende. Maar dat betekent niet dat zij geen zorgen hebben. "Op het moment wordt alles betaald en hou ik nog wat over. Maar met de huidige ontwikkelingen qua stijgingen weet ik niet of dit zo blijft", aldus Jeroen uit Alkmaar.

Marleen uit Den Helder vult aan: "Ik heb een WIA-uitkering en moet rondkomen van 150 euro per week met mijn twee kinderen. Met die 150 euro moet ik alles doen. Leuke dingen kunnen niet, laat staan sparen. We moeten regelmatig bij m'n moeder eten om nog een gezonde maaltijd te kunnen krijgen."

Vooral omdat veel van hen vorig jaar al drastisch hebben ingegrepen in hun uitgaven om de prijsstijgingen op te vangen. 14 procent moest dat in hoge tot zeer hoge mate doen, 39 procent in redelijke mate. Er werd en wordt vooral bespaard op het energie. Ook het beknibbelen op boodschappen, uitjes en kleding gebeurt nog steeds veel.

Er wordt met argusogen naar het komend jaar gekeken. Bijna 40 procent verwacht er financieel op achteruit te gaan, terwijl een net iets grotere groep denkt dat er niks voor ze verandert. Maar zorgen over hun koopkracht hebben de meeste NH-panelleden wel in mindere of meerdere mate.

"De kachel staat op 18, douchen doen we drie minuten en we halen minder luxe boodschappen"

Marieke uit de gemeente Drechterland legt uit: "We hebben de tering naar nering gezet. De kachel staat maximaal op 18 graden, douchen doen we drie minuten en we halen minder luxe boodschappen. We hebben een gezin van vijf en ik geef toch nog 200 per maand meer uit aan boodschappen. We doen minder uitjes en hebben de tweede auto weggedaan. Benzine is niet te betalen en het openbaar vervoer te duur."

Verder wordt er vooral naar de kabinetsmaatregelen gekeken of gehoopt dat het gedaan is met de extreme inflatie. "Alhoewel een prijsje van de Postcodeloterij welkom is", verwoordt Maartje uit Schagen tenslotte natuurlijk de wens van alle loterijdeelnemers.