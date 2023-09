Ondanks matige zomer weten toeristen Texel dit jaar nog goed te vinden

De toeristen weten Texel nog goed te vinden. Dat is de conclusie van VVV-directeur Frank Spooren als hij in september de balans opmaakt. Ondanks een zomerperiode met minder zonnige dagen bleef het eiland populair onder de vakantiegangers. "Als we de statistieken monitoren, dan kunnen we vaststellen dat het in de logiessector een goed seizoen is geweest", zegt Spooren.

"Hier en daar horen we in de markt dat het een paar procent minder is geweest in vergelijking met de jaren van corona. Dat vind ik eerlijk gezegd ook niet zo raar. Want toen was werkelijk ieder denkbaar bed verhuurd. Dan kwamen ze nog met een luchtbed gezellig logeren bij de ouders of grootouders in het vakantiehuisje. Dat was dit jaar natuurlijk anders", zegt Spooren.

Hollandse zomer

De 'Hollandse zomer', zoals Spooren dat noemt, heeft impact gehad op het toeristisch bezoek. Na een stralend voorjaar in mei en juni kwamen er veel dagen met regen in het hoogseizoen. Ook de temperatuur bleef onder het gemiddelde. "Dat heeft ervoor gezorgd dat we ook minder lastminuteboekingen hebben gekregen." Dan gaat het voornamelijk om toeristen die pas gaan boeken bij zonnige weersvoorspellingen. "De groep die naar het weer kijkt, wordt steeds groter."

Texel heeft geen klagen wat betreft het aantal boekingen. "In de afgelopen jaren hadden we een goede zomer. Dan werden ook de laatste plekken nog met een lastminuteboeking ingevuld. Dat was dit jaar een stuk minder", zegt Spooren.