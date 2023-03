RECRON: 'Plannen gemeente Texel zet ontwikkeling voor toerisme volledig op slot'

Jonge recreatie-ondernemers komen in problemen als kampeerterreinen over drie jaar niet meer omgezet kunnen worden naar bungalows. Dat vreest belangenorganisatie RECRON. De gemeente Texel wil verdere verstening van het eiland tegen gaan in de toekomst. De vrees bestaat dat juist het tegenovergestelde gaat gebeuren, zeggen campinghouders. "Grote projectontwikkelaars staan te trappelen om campings over te nemen en in sneltreinvaart meer luxe bungalows te bouwen."

Marjon van de Reijken bij de tenthuizen op kampeerterrein Coogherveld in De Koog. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Eén van die Texelse ondernemers is Marjon van de Reijken. Zij en haar partner exploiteren kampeerterrein Coogherveld in De Koog. "Wij hebben nog niet zo lang geleden het terrein over kunnen nemen van de buurman", zegt ze. Het terrein heeft liefst 600 slaapplaatsen die nu in gebruik zijn voor de kampeerders. "We hebben een combinatie van jaarplaatsen, lodges, huurchalets en kamperen." In het winterseizoen is het terrein gesloten en vanaf 31 maart zijn de gasten weer welkom. Het ondernemerspaar heeft geen plannen om bungalows te bouwen, maar de mogelijkheid is er wel. Als het aan de gemeente ligt, is dat over drie jaar niet meer mogelijk.

"Als ik geen bungalows mag bouwen, dan heb ik hier alleen nog een kaal veld met gras." Marjon van de Reijken, eigenaresse kampeerterrein Coogherveld

"Dan heb ik hier alleen nog een kaal veld met gras", zegt Marjon. "De investeerders staan al in de rij om het bedrijf over te nemen. Maar dat willen wij helemaal niet. We willen jaren op deze manier verder gaan en waarschijnlijk onze kinderen ook. Maar ons wordt het straks onmogelijk gemaakt om eventueel verder te kunnen ontwikkelen in de toeristische markt. Want die is voortdurend in beweging." Wat er over tien of twintig jaar gebeurt weet zij niet. "We worden nu gedwongen om snel actie te ondernemen. De waardevermindering voor het kampeerterrein als er niet meer gebouwd mag worden, heeft voor ons grote consequenties."

Roy Stapersma is bezig kampeerterrein De Koornaar van zijn ouders over te nemen. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Roy Stapersma heeft dezelfde problematiek. Hij neemt het kampeerterrein De Koornaar van zijn ouders over. Op zijn terrein in Den Burg staan al wel wat vakantiewoningen, aangevuld chalets en kampeerplaatsen. "Met de plannen van de gemeente kan ik na drie jaar niet meer uitbreiden. Er is geen financiering mogelijk, omdat de waarde van het terrein is gedaald." Investeren is volgens hem een zaak voor de lange termijn. "Voor mij persoonlijk zou ik ongeveer na acht jaar weer wat kunnen uitbreiden." Stapersma heeft geen plannen om alle kampeerplaatsen om te zetten. "Die markt blijft, maar loopt ieder jaar wel terug."

Regiomanager van Recron Gerdina Krijger geeft uitleg over de gevolgen van het concept parpaplu bestemmingsplan. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Beide jonge ondernemers doen hun verhaal op een bijeenkomst van de RECRON in hotel De Pelikaan eerder deze week. De belangenorganisatie voor de toeristische sector sprak met belangstellenden en de politiek over de impact van de toekomst van het toerisme op het eiland. "Bij Roy is het een gezonde situatie dat hij langzaam extra gaat investeren", zegt Gerdina Krijger, regiomanager van Recron. "Dit is een goede manier van ondernemen. In dit geval wordt de zaak vastgezet. Dan zit zo'n bedrijf op slot met alle gevolgen van dien."

Het terrein van oude stacaravans op De Krim. Het is de bedoeling dat in de loop der jaren hier bungalows worden gebouwd. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Vakantiepark De Krim in De Cocksdorp wil 220 verouderde seizoenplekken (660 slaapplaatsen) omzetten naar vakantiebungalows. Dit zijn vooral oude particuliere stacaravans met een voortent. Een groot deel staat leeg en de rest van de stacaravans wordt verhuurd. "Mijn idee was om in een periode van tien tot vijftien jaar dit terrein gefaseerd om te zetten naar bungalows", zegt directeur Iwan Groothuis. "Oude eigenaren hebben dan nog voldoende tijd om te stoppen of een andere plek voor hun stacaravan te zoeken. De gemeente dwingt mij nu om dit proces binnen drie jaar af te ronden."

"De ondernemers willen voorzien in een behoefte van toekomstige moderne kampeerders'" Gerdina Krijger, regimanager van Recron.