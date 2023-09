Aziatische tijgermug vliegt ook rond in Heerhugowaard: “Hij zat op mijn arm”

Na Langedijk is de tijgermug nu ook in Heerhugowaard gespot. Omdat het zwart-wit gestreepte beestje vooral overdag rondvliegt, kon Chantal uit de Rivierenbuurt voorkomen dat ze werd geprikt. “Hij zat op mijn arm, maar dit exemplaar is niet meer levensvatbaar.”

De Aziatische tijgermug bleek eind augustus in Langedijk te zijn gesignaleerd en vandaag laat de Heerhugowaardse Chantal aan mediapartner Dijk en Waard Centraal weten dat ook zij het beest heeft gezien.

”Ik kon ‘m goed zien. Hij zat op mijn arm. Hij leek groter dan een gewone mug en had streepjes”, is haar omschrijving. Met verdelgingsmiddelen weet ze de steekmug onschadelijk te maken.

De gemeente Dijk en Waard verklaarde aan inwoners uit Langedijk dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele gezondheidsrisico’s. "In Nederland heeft de mug nog geen infectieziekten overgebracht en die kans wordt ook zeer klein ingeschat."

Groot aantal tropische ziekten

Toch kan een steek van de exoot volgens muggenexpert Bart Knols wel degelijk gevaarlijk zijn. "Het is namelijk een heel efficiënte overbrenger van een groot aantal tropische infectieziekten” stelt hij. “Op dit moment zien we in Italië al het tiende geval van knokkelkoorts. Op de Balkan zien we het Westnijlvirus veel en in Zuid-Europa het Chikungunya-virus. Dat beest moeten we dus zo lang mogelijk proberen uit het land te houden."

Plasjes water

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het beest al sinds 2005 probeert te bestrijden, legt het vrouwtje haar eieren het liefst op beschutte plekken in regenwater. Denk aan emmers, bloempotten, dakgoten van tuinhuisjes, regentonnen, blikjes flesjes, drinkbakken en banden. “Bewaar potten, vazen en gieters binnen of zet ze op de kop, zodat er geen regenwater in blijft staan. Ververs regelmatig het water in vogelbadjes en drinkbakken en dek regentonnen af.”