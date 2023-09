Aziatische tijgermug duikt op in Noord-Scharwoude, bewoners ingelicht

De Aziatische tijgermug is gesignaleerd in Noord-Scharwoude. Om te voorkomen dat de exoot zich daar vestigt, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de mug bestrijden. In de directe omgeving zijn bewoners geïnformeerd.

Eind augustus is de Aziatische tijgermug op een adres in Noord-Scharwoude gesignaleerd, meldt de gemeente Dijk en Waard. De laatste jaren wordt het dier steeds vaker in woonwijken gespot. Dit seizoen is de mug al op 12 plekken in Nederland aangetroffen, meldde NOS vorige maand.

Bij de NVWA zijn er zorgen over de toename. De steekmug kan namelijk drager kan zijn van infectieziekten, zoals de knokkelkoorts of het zikavirus. “Daarom bestrijden we de mug. Zo kunnen we voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt”, aldus de NVWA.

Witte strepen

Tijgermuggen zijn kleiner dan de gewone mug en te herkennen aan hun zwarte lijfje met witte strepen. Ze steken vooral overdag.