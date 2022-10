Amsterdam gaat strijd aan met tijgermug: "Het is een enorme klerelijer"

De tijgermug is in september gesignaleerd in Amsterdam-Zuidoost en stadsecoloog Remco Daalder hoopt dat het insect geen vaste voet aan de grond krijgt in de stad. De mug, die oorspronkelijk alleen in Zuidoost-Azië voorkomt, wordt nu bestreden in de hoop dat hij verdwijnt. Dat juicht de stadsecoloog toe. "Schitterend beestje om te zien én een enorme klerelijer, die wil je niet hebben in Amsterdam."

In de buurt van de vindplaats, camping Gaasperplas, zijn brieven van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) rondgestuurd met hierin tips om te voorkomen dat de mug zich makkelijk kan vermenigvuldigen. In de brief wordt gevraagd of omwonenden plasjes water in de tuin, op het terras en in de dakgoot willen legen. De tijgermug legt namelijk zijn eieren, net als andere muggensoorten, in stilstaand water. De larven van de mug leven ook in dat water.

Knokkelkoorts

De hulp van de buurt wordt dus ingeroepen om de exotische gast te bestrijden. "Hij is met ons mensen de hele wereld over is gereisd en zit ook veel in Italië en in Frankrijk", legt stadsecoloog Remco Daalder uit. "Hij heeft een opvallende voorkeur voor steden, omdat wij er zitten, een geliefd prooidier. Hij brengt ook nog eens ziektes over, maar daar hoeven we voorlopig niet bang voor te zijn."

Het insect kan onder andere knokkelkoorts overbrengen. "Het is een hele nare ziekte, want er zijn geen vaccinaties en geen medicijnen vooraf mogelijk", aldus de stadsecoloog. "Het doet heel veel pijn, dus die ziekte willen we hier ook niet, maar je moet wel het virus in de buurt hebben. Hier in West-Europa zit dat virus nog niet. Dus wel de mug met zijn steken, niet leuk, maar geen virus en dus nog geen knokkelkoorts."

