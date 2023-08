Kunnen we de tijgermug de baas blijven in Noord-Holland?

Hoewel de Aziatische tijgermug al op veel plekken in Nederland is waargenomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, leek het alsof Noord-Holland de dans dit jaar wist te ontspringen. Niets is minder waar, vertelt muggenexpert Bart Knols: "Ze zijn misschien niet waargenomen, maar kunnen er wel degelijk zijn. Door terugkerende vakantiegangers zal het alleen maar toenemen en een goed beleid, dat is er niet."

De tijgermug is dit jaar al op meerdere plaatsen in Nederland geregistreerd volgens de NVWA. Het insect werd in woonwijken en plekken zoals bandenbedrijven waargenomen. Ook kassen waar geluksbamboeplantjes worden opgekweekt zijn plekken waar de mug is aangetroffen. "Dit komt doordat de tijgermuggen eitjes leggen aan de basis van stekjes van geluksbamboeplanten en in tractor- en vliegtuigbanden die vanuit verre landen naar ons land komen. Uiteindelijk komen die eitjes in Nederland uit," aldus Knols.

Terug van vakantiebestemming

Daarnaast is er volgens Knols een nieuw probleem: het meenemen van muggen vanuit vakantiebestemmingen. "Doordat de mug overdag actief is, hoeft het insect maar je camper in Italië in te vliegen, en voor je het weet neem je zo'n mug zo mee naar Nederland. Daar legt het vervolgens eitjes in een regenton, en zo heb je alweer een verspreiding."

Sinds 2018 is er een sterke toename in het aantal tijgermuggen, meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). "Dit komt doordat we meer zijn gaan monitoren en dus meer hebben gevonden. Maar ook de toename in handel is daar een oorzaak van, daardoor is de veelvuldigheid van insleep van eitjes toegenomen," legt Knols uit.