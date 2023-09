Veel vragen en weinig zorgen op bijeenkomst over tijdelijke woningen Middenmeer

Inwoners van Middenmeer hebben deze week twee keer de mogelijkheid om een informatieavond bij te wonen over het plan om 48 tijdelijke woningen voor spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders neer te zetten in Middenmeer. De eerste was afgelopen maandag en verliep volgens dorpsraad Middenmeer zonder problemen. Ook vanavond kunnen de inwoners de plannen aanhoren.

"Er zijn niet echt veel mensen tegen", concludeert Gertjan Sluijmers, inwoner van Middenmeer en lid van de nog in de kinderschoenen staande dorpsraad. Hij was zelf ook aanwezig bij de eerste bijeenkomst en zag weinig onvrede over de plannen van de gemeente. Wel hadden zijn dorpsgenoten een aantal vragen over wat voor bewoners er komen wonen en over de verkeersdrukte.

"Wat ik denk dat meewerkt is dat twee derde van de mensen die daar gaan wonen al in Middenmeer woont. Op zich verandert er dus niet bar veel", legt Sluijmers uit.

Of de plek, aan de Hoornseweg 13 in Middenmeer, ideaal is weet het lid van de dorpsraad niet goed. Het is nu nog agrarische grond, ligt langs de A7 en is eigendom van de gemeente Hollands Kroon. "Iedere plek is lastig en heeft voors en tegens. Maar de gemeente heeft in mijn ogen goed uitgelegd waarom ze voor die plek kozen. Het is gemeentegrond, snel beschikbaar en de voorzieningen zijn dichtbij zoals school en huisarts."