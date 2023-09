Stoomfiets uit 1940 herbouwd: eindelijk erkenning voor uitvinding van vader en opa van Ingrid

Het hele traject duurde vier jaar, maar nu is het moment eindelijk daar voor Ingrid Gordijn: de replica van de stoomfiets die haar opa en vader in 1940 bouwden, is eindelijk af. Om erkenning voor haar familieleden te krijgen, liet ze de bijzondere fiets exact namaken door een 'genie op stoomgebied'.

Vader Hans Gordijn bouwde de stoomfiets in 1940, nadat de Duitse bezetter de benzine 'op de bon' deed. "Hij had net van zijn vader Henri een mooie nieuwe motor gekregen omdat hij geslaagd was voor zijn diploma assistent-machinist bij de koopvaardij", vertelt Ingrid aan NH-verslaggever Sjoerd Hilarius. Hans kon door het benzinetekort zijn nieuwe motorfiets amper gebruiken. "Vader en zoon dachten: 'Dit gaat niet gebeuren, we gaan hier iets mee doen.'" En dus bedachten de twee de stoomfiets: een motorfiets die wordt aangedreven door kolen. "Ze hebben de stoomfiets, ondanks de oorlog, toch af kunnen maken. Het enthousiasme van de mensen en van de pers was enorm groot." De Tweede Wereldoorlog zorgde er alleen wel voor dat er verder niks meer met de stoomfiets werd gedaan. Tekst loopt door onder de foto

Foto: Stoomfiets Ingrid Gordijn - Aangeleverde foto

Na haar verhuizing van Zandvoort naar 't Zand vijf jaar geleden, vond Ingrid de bouwtekeningen en een plakboek met foto's en publicaties over de stoomfiets. Die had haar vader nagelaten na zijn overlijden. Ze raakte helemaal bezield door het project. "Ik dacht: 'Die moet weer herbouwd worden, waar is die stoomfiets?' Toen is dat verhaal begonnen." De onderdelen van de stoomfiets wist vader Hans uit handen van de Duitsers te houden. Later besloot hij die te schenken aan het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik. Tijdens een evenement van dat museum ontmoette Ingrid een 'genie op stoomgebied', genaamd Theo van Wijchen. Samen met hem is ze het project van het herbouwen aangegaan en na twee jaar hard werken is de herbouwde stoomfiets af. Tekst loopt door onder de video

Theo van Wijchen sleutelend aan de stoomfiets - NH Nieuws

Ingrid vertelt dat ze een traantje moest laten toen ze de herbouwde stoomfiets zag. "Het was een ontroerend moment. Ze hebben in die tijd niet echt de erkenning gehad die ze hadden verdiend. De erkenning van deze uitvinding, dat dat op dat moment gerealiseerd wordt. Dat is als dochter en kleindochter geweldig. Er kwam dus wel een klein traantje uitrollen, ja."

"Het waren echt twee stoere stoompioniers" Ingrid Gordijn over haar vader en opa

Ze weet zeker dat haar vader en opa trots zouden zijn geweest als ze de herbouwde stoomfiets hadden kunnen zien. "Die vinden dit geweldig. Maar het gaat gewoon om de uitvinding zelf. Het waren echt twee stoere stoompioniers." De stoomfiets komt volgend weekend tijdens de Steamfair naar Medemblik. Hij staat nu namelijk nog bij Theo thuis, in het Noord-Brabantse Reek. Het lijkt Ingrid geen goed idee dat mensen erop gaan zitten. "Alles is met de hand gemaakt door Theo. Duizend uren werk zit erin voor hem. Hij is ook ontzettend trots en dankbaar dat dit ontstaan is. Dus het blijft bij kijken en vragen. Maar zondag, als ik hem ga presenteren in Medemblik, dan gaat hij even op stoom."

Steamfair in Medemblik De herbouwde versie van de Gordijn stoomfiets is te bewonderen tijdens de Steamfair in het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik op zaterdag 23 en zondag 24 september.