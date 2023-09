Zwerfvuilopruimer Alex (29) kan dankzij Dijk en Waarders jaar genieten van gratis koffie

De 29-jarige Alexander Smit uit Waarland ruimt al enige tijd het zwerfafval langs de N242 op en hoewel hij daar geen geld voor wil mag er wel iets tegenover staan, vinden Dijk en Waarders. Er is een inzamelactie voor hem opgezet en binnen no time is het streefbedrag van 1.000 euro voor koffietegoed behaald, waardoor Alexander ruim een jaar kan genieten van een gratis kopje koffie bij een van de tankstations langs de weg.

De actie kwam op gang na een artikel over Alexander in het lokale medium Rodi. Wie regelmatig over de N242 rijdt, of in de buurt van Heerhugowaard, Langedijk en zelfs Schagen komt, kan Alexander (bijnaam Alex) zien lopen. In de berm loopt hij met zijn prikker en vuilniszak te speuren naar zwerfafval. Alex leeft op straat en dat is zijn eigen keuze: "Ik geniet van de vrijheid. Ik kan gaan en staan waar ik wil", zei hij eerder tegen Rodi. Met het opruimen van vuilnis draagt hij bij aan een betere wereld en bovendien is hij daardoor 'lekker bezig'.

Hij slaapt dus vooral buiten, in de buurt van tankstations. Geld wil Alex niet, eigenlijk schuwt hij elke vorm van hulp, al kan hij een kopje koffie (en een vriendelijke groet) wel waarderen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd: er is na de publicatie van het artikel een inzamelactie opgezet en die werd in meerdere Facebookgroepen rond Dijk en Waard gedeeld.

En niet zonder succes, want in twee dagen tijd is er 1.000 euro opgehaald. Dat houdt in dat Alex zo'n 400 kopjes koffie gratis zou kunnen ophalen, goed voor een jaar lang zo'n twee tot drie kopjes koffie per dag. De initiatiefnemer van de actie wil niet met naam worden genoemd. "Het gaat niet om mij, en ook niet om de ruim 125 Dijk en Waarders die hebben gedoneerd. Het gaat om Alex en we hebben diep respect voor wat hij doet."

Koffietegoed

Het is de bedoeling dat het geld wordt omgezet in een soort 'koffietegoed', zodat Alex bij elk tankstation langs de route zoveel als hij wil een gratis kopje koffie kan krijgen. "Ik probeer het eerst via het hoofdkantoor van de AH to go, die op meerdere plekken zit, en als dat niet lukt doe ik het via de tankstations zelf. Ook wil ik posters drukken op A3- of A4-formaat waarop iets staat als 'Alex bedankt, neem hier lekker een kopje koffie', zodat het laagdrempelig is."

Wat Alex zelf vindt van de actie, is niet bekend.