Gulle gevers doneren tijdens Flora zo'n 1.000 euro voor herstel Wieringer Postboot

De helft van wat Richard Wigbout, Ron van der Meulen en Pierre Talloen tot nu toe via een online inzameling hebben verzameld voor de renovatie van de Wieringer Postboot, hebben ze deze week ook gedoneerd gekregen tijdens de Flora en Visserijdagen: 1.000 euro. "Nu kunnen we straks weer verder met de renovatie", vertelt Richard Wigbout.

De postboot heeft een bijzondere geschiedenis. Toen Wieringen nog een eiland was, werd vanaf 1911 met de postboot post van en naar de Wieringers gebracht. Naast post werden ook passagiers, vee en goederen vervoerd tussen Van Ewijcksluis en De Haukes. Na de aanleg van de Amsteldiepdijk werd deze boot overbodig. In 1926 maakte hij de laatste overtocht.

Maar wellicht kan je over een paar jaar weer op de postboot. Als het aan het drietal Richard Wigbout, Ron van der Meulen en Pierre Talloen ligt, wordt de boot in perfecte staat hersteld. Daar is veel geld voor nodig. Via een online inzamelactie ('alle beetjes helpen') is al bijna 2.000 euro ingezameld. Tijdens de afgelopen Flora en Visserijdagen lag de postboot ook aan de kade. Mensen konden meevaren en op de boot stond een donatiepot voor de postboot. Tot Wigbouts verrassing hebben ze daarmee liefst 1.000 euro ingezameld.

"We zijn nu weer op De Haukes en gaan verder met de eerste werkzaamheden, zoals de betimmering achterin er helemaal uithalen", zegt Wigbout. Er ligt nog veel werk op ze te wachten. "Voor we klaar zijn, kan het nog wel jaren duren. Ons doel is om de boot in 2026 weer te laten varen. Dan is het 100 jaar geleden dat de postboot voor het laatst voer."

Oude traject

Hij vervolgt: "Het lijkt ons dan leuk als we in samenwerking met de gemeente ervoor kunnen zorgen dat de postboot weer het oude traject gaat varen. Zodat je in het seizoen tussen Van Ewijcksluis en Wieringen kunt varen, en dat we buiten het seizoen de boot afhuren. Voor bijvoorbeeld feestje, trouwerijen, maar ook as uitstrooiingen. Dat zou toch geweldig zijn?"