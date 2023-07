Komt de Wieringer Postboot weer terug op vertrouwde plek? Geld nodig voor restauratie

De Wieringer Postboot, die van 1912 tot 1928 tussen Van Ewijcksluis en De Haukes voer, wordt volledig gerestaureerd. Richard Wigbout, Ron van der Meulen en Pierre Talloen durven het aan om de historische boot op te knappen, alleen is hier wel veel geld voor nodig. Daarom is er een doneeractie op touw gezet om hun droom te kunnen verwezenlijken.

Het zal een flinke klus worden, maar de Wieringer Postboot ligt inmiddels op het droge in Willemsoord voor de eerste reparaties. Het doel is om de boot na een grote opknapbeurt terug te brengen naar de haven van De Haukes, waar het vroeger ook heeft gelegen. Tot die tijd moet er nog een hoop gebeuren.

"Wij proberen de kosten in de hand te houden door zo duurzaam mogelijk te werk te gaan", vertelt Richard Wigbout, één van de initiatiefnemers van de restauratie van de Postboot tegen Regio Noordkop. "Al het overbodige ijzer wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Hoe lang de restauratie gaat duren is niet te zeggen. Wij zijn afhankelijk van giften en vrijwilligers die mee willen helpen."

De Wieringer Postboot was jarenlang dé verbinding tussen het vaste land van Noord-Holland en Wieringen, dat toen nog een eiland was. Hij voer van Van Ewijcksluis naar De Haukes en weer terug, over wat nu het Amstelmeer is en destijds de zee. De boot nam niet alleen post mee, maar ook passagiers, vee en goederen, en was daarom belangrijk voor de eilanders.

Stichting

Naast de doneeractie zijn de eigenaren van de Wieringer Postboot ook een stichting begonnen genaamd 'Stichting Wieringer Postboot', om later eventueel subsidies binnen te kunnen halen. "Hoe we dit precies gaan invullen, moeten we nog even bekijken. Wij hopen ook nog mensen te vinden die in de stichting willen stappen en buiten de crowdfunding om ons financieel kunnen helpen. Genoeg te regelen dus, maar eerst zijn we druk bezig met de restauratie", aldus Richard Wigbout.