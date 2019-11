Nieuw onthullend boek gepresenteerd over Duitse kroonprins: "Wilhelm, een omstreden eilandgast"

WIERINGEN - Van oorlogsmisdadiger tot alleraardigste man en rokkenjager: de Duitse kroonprins Wilhelm kreeg veel typeringen en was een vat vol tegenstrijdigheden. Dat valt op te maken uit het nieuwe boek over de man die 100 jaar geleden als banneling op Wieringen belandde na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag werd het eerste exemplaar overhandigd aan de directeur van Huis Doorn, waar de kroonprins' vader Keizer Wilhelm verbleef.

John Dehé uit Zuidoostbeemster en Paul von Wolzogen Kühr uit Stroe hebben zich het afgelopen jaar ondergedompeld in het leven van kroonprins Wilhelm . Het verhaal dat hij zich op Wieringen als charmeur en vrouwenverslinder gedroeg is redelijk bekend. De schrijvers wilden in hun boek het complete beeld van de kroonprins neerzetten. Ze stuitten daarbij op verhalen die bij het grote publiek niet of nauwelijks bekend zullen zijn.

"We kwamen verhalen tegen die zo schandalig waren dat we dachten 'moeten we dit boek wel schrijven?'"

De kroonprins vluchtte in november 1918 naar Nederland. Eerst was een plek op Urk voor hem bedacht, maar omdat daar TBC was uitgebroken werd hij op Wieringen geplaatst. Omdat Nederland neutraal was, zaten ze behoorlijk met de man in de maag. Hij werd door de Geallieerden als oorlogsmisdadiger bestempeld.

Op de dijk die vroeger het oude eiland Wieringen beschermde, vertellen de schrijvers over hun zoektocht naar man achter de keizerlijke titel. "Wilhelm heeft deze plek vanaf het begin dat hij hier kwam in 1918 bezocht. Nu zie je daar het Robbenoordbos, maar toen was daar de Zuiderzee. Hier zat hij te mijmeren over een terugkeer naar Duitsland", vertelt Paul von Wolzogen Kühr.

"Hij werd afgeschilderd als de Slager van Verdun, dat was één van zijn vele bijnamen", vertelt Paul von Wolzogen Kühr. "Dat sloeg op het afslachten van tienduizenden soldaten. Maar daar had hij eigenlijk helemaal niet zoveel bemoeienis mee. Zijn wandaden gingen meer over zaken achter het front, zoals de behandeling van krijgsgevangenen."

"Ja, daar zijn we echt schandalige verhalen over tegen gekomen", vult John Dehé aan. "Die waren zo schandalig dat we zelfs dachten 'is het nog wel leuk om dit boek te schrijven'. Het gaat bijvoorbeeld over Senegalezen uit het Franse leger die krijgsgevangen zijn gemaakt. De Kroonprins laat ze allerlei vernederende zaken doen. Zo liet hij ze in dameskleding meerijden in zijn auto of naakt de straat vegen. Daar had hij zelf de grootste lol om."

In het boek vallen opmerkelijke zaken te lezen die nog nooit bekend zijn geworden en zeker niet bij het grote publiek. Zo valt te lezen dat de Telegraaf volop meedoet in de propagandastrijd van de Geallieerden. Daarnaast heeft de kroonprins bij een poging van Wieringen te ontsnappen, hulp gehad vanuit hoge kringen in Den Haag.

