Hollands Kroon koopt eeuwenoude toren van Michaëlskerk in Oosterland

De gemeente Hollands Kroon koopt de toren van de in de elfde eeuw gebouwde Michaëlskerk in Oosterland op. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop en het onderhoud van de toren, zo heeft de gemeenteraad besloten. Dit doet ze omdat het een uniek monument is en zo beter kan worden gezorgd voor het behoud van de toren.

De kerktoren is uniek, omdat de torenspits gemetseld is. Er zijn in Nederland slechts enkele voorbeelden bekend van gemetselde torenspitsen, waaronder kerktoren in Hippolytushoef. Verder is de toren in Oosterland heel oud, 13de-eeuws, en daarmee ook onderscheidend.

Het college geeft aan het belangrijk te vinden dat de bijzondere en zeldzame kerktoren goed wordt onderhouden. Met de aankoop is de staat van het onderhoud niet langer afhankelijk van vrijwilligers en wordt de toren als monument voor de toekomst geborgd.

Zowel de toren als de kerk zijn een rijksmonument. Een kleine tien jaar geleden ging het eigendom van de kerk voor een symbolisch bedrag over van de protestantse gemeente Wieringen naar de nieuw opgerichte stichting Behoud Oosterlander Kerk.

Orgel en zwaard

De Michaëlskerk staat bekend om het Teschemacher-orgel uit 1762, dat wordt geroemd om de prachtige authentieke klank. Ook hangt in de kerk het met zilver beslagen zwaard van Willem Bloys van Treslong. Hij was in de 16de eeuw aanvoerder van de watergeuzen. Toen hij vast zat in het ijs bij Wieringen, wilden de lokale boeren hem wel bevrijden, maar op voorwaarde dat hij hen voortaan met rust zou laten en dat hij zijn zwaard zou inleveren.

In de nabijgelegen pastorie van de kerk verbleef de Duitse kroonprins Wilhelm tussen 1918 en 1923 in ballingschap. Een paar geleden kwam er een boek uit over de prins op Wieringen.