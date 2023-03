Stilte graag: cd-opname! Wereldberoemde organist Ton Koopman is op Wieringen

Ton Koopman, de wereldberoemde organist/dirigent, is de komende dagen op Wieringen. Koopman bespeelt het 18e-eeuwse Teschemacher-orgel van de Michaëlskerk in Oosterland. De opnamen zijn bedoeld voor een nieuwe cd. Koopman speelt onder meer liederen van Bach. Daarvoor is ook de Duitse zanger Klaus Mertens op Wieringen. Maar Koopman is er speciaal voor het orgel: "Ik denk dat weinig mensen weten hoe uniek dit orgel is."

Of we de komende dagen wat stiller willen zijn rond de Michaëlskerk in Oosterland. Een pamflet op de deur van de kerk is duidelijk. In de kerk worden muziekstukken opgenomen. Hoofdrolspelers zijn het Teschemacher-orgel uit 1762 en organist Ton Koopman. Hij is lyrisch over het orgel. "Het is uniek. Het heeft klankkleuren als geen ander orgel. En dat in een kleine kerk, in alle stilte. Wat wil je nog meer?"

Zeilboot

De komst van Koopman is een grote eer voor Oosterland, vertelt Jan Dekker van de Michaëlskerk. "Het is natuurlijk heel leuk als een bekend iemand op ons orgel wil spelen. Het is een huiskamerorgel door een Duitser gemaakt voor een rijke koopman in Rotterdam. Daarna is het in Velsen beland en in 1902 hebben de Wieringers het gekocht. Met een zeilboot hebben ze het opgehaald. Het was veel geld, maar het was dit orgel of geen orgel."