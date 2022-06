Pastoor dolblij met terugkeer monumentaal orgel naar Hilversum

Het duurt nog een paar jaar, maar het monumentale AVRO-kerkorgel komt terug naar Hilversum. In de tussentijd wordt het orgel grondig gerestaureerd. Pastoor Jules Dresmé is dolblij dat het orgel naar 'zijn' St. Vituskerk komt, vertelde hij vanmorgen in 'de Ontbijttafel' op NH Radio.

De St. Vituskerk heeft al een orgel, maar toch is de pastoor blij met het monumentale orgel dat er straks bijkomt. "We hebben een prachtig orgel hier staan, ook al een oud orgel. Dat is een paar jaar geleden al gerestaureerd dus is helemaal op toon. Dit orgel is er nu bij gekomen, omdat het als erfgoed, als monumentaal bezit, nu gewoon ergens staat. Maar het staat daar maar en het wordt er niet mooier van. Een groepje orgelkenners en liefhebbers heeft zich hard gemaakt om het orgel hier te krijgen."

Hilversums orgel

Het hoort ook echt in Hilversum, zegt Dresmé. "Het orgel komt uit de voormalig AVRO-studio aan de 's-Gravelandseweg, dat is hier niet zover vandaan. In het begin van die omroeptijd was het zo dat omroepen één studio hadden en daar moest alles gebeuren. Vandaar dat de VARA begon met heel groot orgel. De AVRO dacht: 'Daar gaan we overheen', dus die hebben een nog groter orgel laten bouwen. Toen de AVRO naar een andere locatie verhuisde, is het orgel achtergebleven. Later is er nog brand uitgebroken in het pand, toen is er asbest in de pijpen terechtgekomen. Het moest dus ook nog asbestvrij gemaakt worden. De toenmalige eigenaar van het pand kon dat niet betalen. Daar is nog hulp van anderen aan te pas gekomen."

Destijds zijn er twee orgels gemaakt voor de AVRO door de de Britse John Compton Organ Company: een concert- en een kerkorgel. Het concertorgel heeft enkele jaren terug al een nieuw onderkomen gekregen in Hilversum. Het kerkorgel komt na de restauratie ook weer terug naar Hilversum.

