Wieringen blaast Knipscheerorgel (1870) nieuw leven in: 'Zo blij dat 'ie het weer doet!'

De orgelpijpen zijn gepoetst, de blaasbalg lekt niet meer en het geluid is als vanouds; kortom Hippolytushoef heeft zijn Knipscheerorgel weer terug. Ruim twee jaar is de vereniging Vrienden van de Hippolytuskerk bezig geweest om geld bijeen te krijgen. Het monumentale orgel is een half jaar weggeweest en komende zondag zal het voor het eerst weer in volle glorie klinken tijdens de paasdienst op eerste paasdag.

Organist Kors Jan Snoeij blij met de restauratie van het Knipscheerorgel - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Organist en voorzitter van de Vrienden van de Hippolytuskerk, Kors Jan Snoeij, is druk aan het inspelen. "Ik ben zo blij dat 'ie het weer doet. Het was echt een drama, zo erg was het orgel er aan toe, maar nu klinkt 'ie als vanouds. Het speelt zo licht, dus als ik nu een fout maak kan ik me niet meer verschuilen achter de belabberde staat van het orgel." Het orgel is 150 jaar geleden gemaakt door de familie Knipscheer, een familie van orgelmakers. In augustus 1870 werd er voor het eerst op het orgel gespeeld. Voor het jubileum is de kerk de archieven ingedoken. Hieruit blijkt dat het orgel destijds 1.700 gulden kostte, een grote kostenpost voor de kerk. Met hulp van 'vele gulle gevers' is de aanschaf destijds mogelijk gemaakt.

Restauratie Knipscheerorgel - NH Nieuws / Jurgen van den Bos