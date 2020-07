Ton nodig voor restauratie Knipscheerorgel Hippolytuskerk: "Wonder dat 'ie nog speelt"

HIPPOLYTUSHOEF - Hij klinkt vals, de toetsen rammelen en de blaasbalg lekt aan alle kanten. Kortom, het Knipscheerorgel uit 1870 van de Hippolytuskerk is hard aan een opknapbeurt toe. Voor de restauratie van het orgel is bijna 100.000 euro nodig. Inmiddels is de inzameling gestart; de teller staat op 17.000 euro.

Al 150 jaar doet het Knipscheerorgel dienst voor parochianen en orgelliefhebbers op Wieringen en ver daarbuiten. "Het is een wonder dat 'ie nog speelt," vertelt Kors Jan Snoeij van de Hippolytuskerk aan NH Nieuws. "Het is ongelooflijk degelijk gebouwd, want als je het binnenwerk ziet met al die kromgetrokken latjes die over elkaar heen schuiven."

Het is vooral de blaasbalg, de motor van het orgel, dat restauratie noodzakelijk maakt. "Er zitten scheuren in en je kunt niet blijven lappen. Je voelt de lucht er doorheen komen als je je hand ervoor houdt. Als je dat wilt repareren moet het hele orgel uit elkaar en dan kun je het best meteen alles aan pakken."

Voor het oog

Omdat de restauratie kostbaar is, hoopt Snoeij dat iedereen een steentje bijdragen. "Gelukkig kunnen we rekenen op onder meer de Rotary Club en de Holland Kroonse Uitdaging. Wieringennieuws is een T-shirtactie gestart, maar de grootste klap moet van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed komen. Die beslist eind augustus."

Als de planning goed verloopt kan de orgelmaker eind volgend jaar aan de slag. "We hopen de sierlijsten ook op te knappen, want er zijn wat stukjes uit gevallen en als er nog budget is willen ook graag de orgelpijpen nog oppoesten. Voor het geluid maakt het niet uit, maar het oog wil ook wat."