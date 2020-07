Jubileumfeest Knipscheer-orgel Hippolytuskerk uitgesteld om achterstallig onderhoud

HIPPOLYTUSHOEF - Het Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk is dit jaar 150 jaar oud, dat is reden voor een feestje, maar daar is het orgel nog niet aan toe. Het orgel zal eerst opgeknapt moeten worden.

Na 150 jaar mooie klanken heeft het orgel in de Hippolytuskerk last van ouderdomskwalen. De verjaardag zal daarom pas worden gevierd als het orgel gerestaureerd is.

Gulle gevers

Het orgel is 150 jaar geleden gemaakt door de familie Knipscheer, een familie van orgelmakers. In augustus 1870 werd er voor het eerst op het orgel gespeeld. Voor het jubileum is de kerk de archieven ingedoken. Hieruit blijkt dat het orgel destijds 1.700 gulden kostte, een grote kostenpost voor de kerk. Met hulp van 'vele gulle gevers' is de aanschaf destijds mogelijk gemaakt.

Ook nu hoopt de kerk gulle gevers te vinden om bij te dragen aan de kosten van de renovatie van het orgel. Er zijn al een aantal giften binnen, maar het bedrag van €96.566 is nog niet gehaald. Doneren kan bij de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.