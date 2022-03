Wieringer boek kroonprins Wilhelm vertaald voor Duitse markt: 'Dit verhaal is onbekend'

Paul von Wolzogen Kühr en John Dehé schreven in 2019 het boek 'Wilhelm, een omstreden eilandgast', over de Duitse kroonprins Wilhelm, die na de Eerste Wereldoorlog op Wieringen belandde. In eigen beheer verkochten ze, tot nu toe, maar liefst 900 exemplaren. Een aanmoediging om het boek ook in Duitsland aan de man te gaan brengen. Vanaf nu kunnen ze daar zijn Wieringer geschiedenis lezen in: 'Kronprinz Wilhelm: Ein Hohenzoller auf Holzschuhen'.

Sinds de twee schrijvers aan het boek begonnen, stond een groot deel van hun leven in het teken van het uitpluizen van alle verhalen rond de Duitse kroonprins. In eigen beheer een boek uitbrengen is geen kleine klus: "Ik heb honderden boeken als pakketjes met postzegel er op naar de brievenbus gebracht, hier even verderop", zegt Von Wolzogen Kühr met een lach.

De prins belandde na het Duitse verlies van de Eerste Wereldoorlog, via een tussenstop in Medemblik, met de sleepboot 'Noord-Holland' op Wieringen. Tijdens zijn verblijf - hij stond bij de geallieerden te boek als oorlogsmisdadiger - wist hij zijn reputatie van rokkenjager en charmeur verder uit te bouwen. In 1923 vertrok hij, als een dief in de nacht, terug naar Duitsland. Daar probeerde hij, in samenwerking met Adolf Hitler, president te worden. Die toonde interesse, maar negeerde hem toen hij zelf aan de macht kwam.

"Ze kennen hem daar heel goed, maar zijn reputatie is slecht", vertelt Paul von Wolzogen Kühr aan zijn keukentafel in Stroe. "Ze weten ook wel dat hij verbannen is geweest naar Nederland. Maar ze weten niet precies waar, hoe hij hier heeft geleefd, dat hij hier vijf jaar heeft gezeten en wat hij hier heeft gedaan. Dat verhaal is totaal onbekend."

De lancering van het Duitse boek valt op een moment dat de voormalige keizerlijke familie Hohenzollern opnieuw in het Duitse nieuws is. "Zij proberen via de rechter hun oude bezittingen terug te krijgen die ze na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Russische bezetting van Oost-Duitsland, moesten afstaan", legt John Dehé uit. "Het gaat om grond, kastelen, kunstbezit. Er ligt heel veel in Duitse musea en dat willen ze terug."

"Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er een wet gekomen dat door de Russen onteigende bezittingen teruggevorderd kunnen worden", vult Von Wolzogen Kühr aan. "Er zijn al heel veel geconfisqueerde bezittingen aan de Duitsers teruggegeven. Georg Friedrich Prinz von Preußen, de achterkleinzoon van kroonprins Wilhelm, is daar nu mee bezig. Enige voorwaarde voor teruggave is dat je niet moet hebben samengewerkt met de Russen of de nazi's. En die discussie speelt nu: waren ze goed of fout?"

Rechtszaak

In hun boek beschrijven ze hoe de kroonprins zichzelf via de nazi's terug in het zadel probeerde te werken. De Duitse Stephan Malinowksi schreef een boek over de collaboratie van de kroonprins met Hitler. Hij noemt het Wieringer boek zelfs in zijn werk 'Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration'.

Voor Duitse lezers is het interessant om te lezen dat de kroonprins, die in grote weelde was opgegroeid, zich op Wieringen zo makkelijk aan de primitieve omstandigheden wist aan te passen. "Hij ging ook heel vriendschappelijk met de eenvoudige bevolking om. Maar hij heeft zoveel beloftes gebroken. Het was een merkwaardig figuur", zegt Von Wolzogen Kühr over het beeld dat de Duitsers van de prins zullen krijgen na het lezen over zijn Wieringer periode. "Hij was maar in één ding geïnteresseerd", vult Dehé aan. "Hij was een rokkenjager."

Tekst gaat verder onder de foto.