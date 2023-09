Ganzenjacht bij Haarlem gaat door, provincie blijft huiverig voor botsing met vliegtuig

De ganzenjacht op steenworpafstand van de Haarlemse Molenwijk wordt niet zomaar stopgezet. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) van de provincie Noord-Holland wil geen 'vliegtuigincident' op zijn geweten hebben. En hij is er ook niet van overtuigd dat er 'misstanden' zijn. Dat liet hij gisteren weten in een vergadering van de Provinciale Staten. Ondertussen ziet bewoonster Joke Tromp juist die ochtend weer een aangeschoten gans over straat waggelen.

Foto: Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem - facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'

Het zijn GroenLinks en de Partij van de Dieren die de nieuwe gedeputeerde voor landbouwzaken van de provincie aan zijn jasje trekken: waarom heeft er een half jaar na een dringend verzoek van de gemeente Haarlem nog steeds geen gesprek plaatsgevonden over de nijpende situatie? Nu is die situatie al enige tijd nijpend. Een groep bewoners van de Schalkwijkse buurt strijden al jaren tegen de ganzenjacht in hun achtertuin. Ze vinden de opmerking van de gedeputeerde dan ook stuitend. Zij hebben juist op een facebookpagina veel bewijsmateriaal verzameld van aangeschoten ganzen in achtertuinen en langs de wandelpaden van het Molenplaspark. Ganzen die met een vergunning van de provincie worden afgeschoten vanaf het weiland in de aangrenzende polder door de Wildbeheer Eenheid Noord-Holland.

"Vanochtend nog. Ik hoorde ze schieten en later zag ik een gewonde gans op straat lopen" Joke Tromp, bewoner Molenwijk met overlast van ganzenjacht

Dat gedeputeerde Beemsterboer 'andere signalen' dan de klachten van de omwonenden heeft gekregen, zoals hij in de commissievergadering zegt, steekt bewoonster Joke Tromp. "Vanochtend nog. Ik hoorde ze schieten en later zag ik een gewonde gans op straat lopen. Die bleek bij een overbuurvrouw op het dak te zijn gevallen. Daarna vloog ie toch weer weg en kwam ie op straat terecht." Geen zoden aan de dijk Politie en dierenambulance kwamen om het gewonde dier van de straat te halen, vertelt Joke, die ook regelmatig een dode gans in de sloot vindt. Ze woont al 16 jaar in een rijtjeshuis aan de rand van Molenwijk, prachtig uitkijkend op de molen in de polder. Sinds de ganzenjacht in 2018 is begonnen heeft ze niet minder ganzen gezien. "Die jacht zet geen zoden aan de dijk." Na herhaaldelijk aandringen in de Haarlemse gemeenteraad is nu wethouder Robbert Berkhout in stelling gebracht. In een brief van 24 februari vraagt hij de provincie of er geen alternatief mogelijk is. Door een laserstraal slaan ganzen ook op de vlucht, net als bij afschot van een enkele gans. Dat hadden de verontruste Molenwijkers ook al bedacht. Kijk hier naar een reportage over het idee om de ganzen door middel van lasterstralen te verjagen. (Tekst gaat door na de video)

Waarom geen lasers tegen ganzenoverlast? - NH Nieuws / Geja Sikma

"Het faunabeheer blijft zoals het is, zolang er geen verdere duidelijkheid is over de effecten voor het vliegverkeer" Jelle Beemsterboer, gedeputeerde provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Beemsterboer is vanaf het begin duidelijk in de provinciale vergadering van de commissie Landbouw: "Ik en u moeten niet verantwoordelijk willen zijn voor een incident met ganzen die botsen met een vliegtuig." Schiphol De nabijheid van de luchthaven is één van de belangrijkste argumenten van de provincie om ganzen in de Haarlemse polder te laten bejagen. "Het faunabeheer blijft zoals het is, zolang er geen verdere duidelijkheid is over de effecten voor het vliegverkeer. Ik wil de populatie ganzen niet laten toenemen." "Maar als dat dan zo belangrijk is, moeten ze zorgen dat die trekvogels hier helemaal niet willen komen", roept Joke Tromp uit de Molenwijk uit als ze die argumentatie aanhoort. "Dan moet je ervoor zorgen dat er om Schiphol heen geen fijne 'voedselbanken' zijn voor die trekvogels. Want anders blijven ze komen."

"Moet ik dan met mijn gestreste hond mijn huis ontvluchten? Dat is toch te gek voor woorden!" Joke Tromp, bewoner Molenwijk met overlast van ganzenjacht

Het overleg met de gemeente Haarlem komt nu wel snel, belooft gedeputeerde Jelle Beemsterboer. Al is hij dus niet overtuigd van misstanden met de jacht bij de woonwijk. "Dat moet nog blijken uit bevindingen van de Omgevingsdienst Noord-Holland", laat hij vanmiddag weten. Hond in paniek Joke voelt zich niet serieus genomen door de provincie. "Dat dit in een woonwijk kan! Je moet hier toch gewoon rustig kunnen wonen?" Want die rust heeft ze nu niet. Zelf schrikt ze wakker als de jagers er vroeg op uit trekken, maar daar went ze wel aan. Maar dat haar hond helemaal in paniek raakt door de schoten, dat kan ze niet verteren. "Die went er echt niet aan. Hij schiet gelijk in een stresshouding, gaat onrustig heen en weer rennen, springt tegen de deur op en wil niet meer naar buiten." Een aangedragen oplossing door de Wildbeheer Eenheid dat ze van tevoren door de jagers gewaarschuwd wordt met een appje, vindt ze niks. "Moet ik dan die avond daarvoor maar weg gaan? Moet ik dan met mijn gestreste hond mijn huis ontvluchten? Dat is toch te gek voor woorden!" Haar hoop is gevestigd op het gesprek van gedeputeerde Beemsterboer met wethouder Berkhout, dat dit najaar toch echt op de agenda staat. Kijk hier naar de eerste reportage over uit de lucht vallende ganzen, vlakwijk de huizen van de Molenwijkers, waaronder die van Joke Tromp. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Ganzenjacht naast woonwijk - NH Nieuws