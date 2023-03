In de strijd tegen ganzenjacht: 'Liever laserstralen dan kogels'

Brigitte van Kesteren slaakt een zucht van opluchting. Eindelijk voelt de bewoner van Molenwijk zich erkent in haar strijd tegen de ganzenjacht in het weiland naast haar woonwijk. Daar vallen al jaren lang dode ganzen uit de lucht in de tuinen of soms liggen de vogels er zelfs nog een tijdje te creperen. Nu heeft de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout een brandbrief naar de provincie gestuurd met het dringende verzoek om een diervriendelijke alternatief: liever laserstralen dan kogels.

Haarlemse Brigitte van Kesteren wil laserapparaten om ganzen te verjagen in plaats van jacht - NH Nieuws / Geja Sikma

Het is vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen komende woensdag dat de brief op het bureau van de gedeputeerde van de provincie valt. Jaren geleden bezocht bestuurder Esther Rommel al eens de polder aan de zuidoostkant van Haarlem om te praten met de wijkbewoners, de boer en de jagers. Maar nog steeds is de situatie niet veranderd. De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout dringt nu aan op het onderzoeken naar gebruik van een laserapparaat, zoals ook al in de Hekslootpolder aan de noordkant van de stad wordt gebruikt. Hij vindt dat de provincie oog moet hebben voor de 'gespannen verhouding tussen omwonenden en jagers'. "Met name als het gaat om aangeschoten ganzen die langdurig lijden of ganzen die kuikens hebben", schrijft hij in de brief. De Haarlemse fractie van de Partij van de Dieren, die sinds de gemeenteraadsverkiezing stevig vertegenwoordigd is, en Jouw Haarlem hadden aangedrongen op actie vanuit de gemeente. Zeker omdat ze vanuit de woonwijk signalen opvangen dat de sfeer tussen de bewoners en de jagers steeds grimmiger is geworden. 'Laser effectief' De inzet van een laserapparaat kan volgens actievoerder Brigitte escalatie makkelijk voorkomen. Ze vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente eerst afwijzend was tegenover de laser en het nu zelf aandraagt als alternatief op de jacht bij de provincie. Kijk hier naar de reportage uit december 2021, toen Brigitte het plan voor een laserapparaat aandroeg voor een participatieproject van de gemeente Haarlem. Een apparaat dat door de Universiteit van Wageningen onderzocht is op effectiviteit, waaruit bleek dat 99,7% van de wilde vogels het gebied niet meer bezoeken na gebruik van de laserstralen. Tekst gaat door na video

Waarom geen lasers tegen ganzenoverlast? - NH Nieuws / Geja Sikma

Afspraken De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van de jachtvergunning, maar wordt daarbij wel geadviseerd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. "In een verslag van april vorig jaar van dat advies lees ik dat ze beseffen dat de overlast van de jacht in Molenwijk verminderd moet worden", vertelt Brigitte. "Maar na een telefoontje van mij vorige week blijkt dat er nog steeds niks mee gedaan is." In het advies van de Faunabeheereenheid staat dat de jacht op ganzen niet gestopt kan worden, omdat de ganzen een gevaar voor vliegverkeer vormen en voor schade aan het gras zorgen. (zie kader) Maar de overlast kan verminderd worden door 'transparanten en voorspelbare uitvoering'. De jagers zouden dan van tevoren hun jachturen aan de wijkbewoners moeten melden. 'Op die manier kunnen bewoners bijvoorbeeld van tevoren bepalen wanneer en waar ze gaan wandelen of hun hond uitlaten.'

"Het blijft vreemd dat wij vroeg op moeten om de hond uit te laten voor de ganzenjacht" Brigitte van Kesteren, bewoner Molenwijk Haarlem

"Tot nu toe is dat overleg er nog steeds niet geweest", concludeert Brigitte. Zelf heeft ze op een wijkraadbijeenkomst wel een goed gesprek gehad met één van de jagers die in de Zuiderpolder werkt. "Die meldt nu als enige wanneer hij gaat schieten. Dan kunnen mensen daar op anticiperen. Die afspraken moeten vastgelegd worden en door alle jagers nageleefd worden." "Maar het blijft natuurlijk vreemd dat wij dan 's ochtends vroeger op moeten om onze hond voor zonsopgang uit te laten. Liever wil ik dat ze echt die laser hier gaan gebruiken." Of gedeputeerde Esther Rommel van de provincie gevoelig is voor de brandbrief van de Haarlemse wethouder en of ze aanblijft als provinciaal bestuurder en genoeg tijd heeft om te switchen van geweer naar laser, moet nog blijken. Ganzenjacht bepaalt stem Brigitte van Kesteren gaat in ieder geval met haar stem proberen woensdag weer invloed uit te oefenen. "Mijn stem bij de verkiezingen wordt echt wel bepaalt door die ganzenjacht." Ze is het helemaal zat dat ze vanuit haar keukenraam de ganzen afgeknald ziet worden. "De Partij voor de Dieren is natuurlijk belangrijk, maar ook de provinciale PvdA heeft ons altijd bijgestaan." Nu de Haarlemse Groen Links-wethouder Berkhout zijn nek uitsteekt, neemt ze deze partij ook mee in haar overwegingen. "Maar ik moet het nog even op een rijtje zetten. Want de standpunten van deze partijen over andere zaken moeten ook wel bij mij passen."

Uit advies Faunabeheereenheid Noord-Holland van 21 april 2022: • Vliegveiligheid: De Molenwijk ligt binnen de 0-10 kilometer zone van Schiphol. In dit gebied wil de overheid zo min mogelijk ganzen om de kans op een 'bird strike', waarbij een vogel met een vliegtuig botst, te minimaliseren. Er wordt daarom het hele jaar door op de ganzen geschoten. • Populatiebeheer: Er is in 2020 bijna 10 miljoen euro schade aan de landbouw aangericht door ganzen. Om de schade te verminderen wordt de populatie ganzen verkleind. Dit gebeurt door afschot. Populatiebeheer wordt uitgevoerd van 1 februari tot 30 september. • Verjaging: De agrariër, die het land met gras heeft voor zijn koeien, is de grondgebruiker van dit gebied. Hij krijgt de schade die door ganzen wordt aangericht alleen vergoed als hij de ganzen regelmatig verjaagt. Hiervoor mag afschot worden ingezet. Jacht is een zakelijk recht dat verankerd is in (inter)nationale wetgeving. In Nederland is de jacht opengesteld op de volgende wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend. In de provincie Noord-Holland geldt een opdracht voor nijlganzen. Nijlganzen zijn invasieve exoten. Ze komen niet van nature voor in Nederland, en verdringen de soorten die hier wel van nature voorkomen. Daarom mogen ze gedood worden.