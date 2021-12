Haarlemse in strijd tegen ganzenjacht bij woonwijk: "Muur van weerstand tegen laserapparaat"

Ze had het zorgvuldig uitgedacht. Brigitte van Kesteren uit de Molenwijk diende een plan in voor een laserapparaat bij een Haarlems participatieproject voor wijkbewoners, in de hoop dat zo de ganzenjacht naast haar woonwijk zou verminderen. Maar dat plan is afgewezen om voor haar onduidelijke redenen. "Ik voel een muur van weerstand."

De Haarlemse is al een tijd bezig met haar strijd tegen de ganzenjacht in een weiland naast de Molenwijk. Ze is een facebookpagina gestart om video's en foto's te verzamelen van misstanden. Zo belandt er wel eens een aangeschoten gans in de tuin van een woning of naast het fietspad in het recreatiegebied rondom de Molenplas.

Het participatieproject 'Schalkwijk aan Zet' van de gemeente was voor haar een goede manier om constructief mee te denken aan een oplossing. Bij het project mogen bewoners zelf plannen indienen en degene met de meeste stemmen mag het plan dan zelf uitvoeren. Van de 55 ingediende plannen belandde ze in de eerste ronde al op de derde plek.

Maar de gemeente vond onder andere het project niet passen in het thema 'Elkaar Ontmoeten'. Raar, vindt Brigitten. "Juist door de jacht ontmoeten mensen elkaar hier niet, want dan is het niet aantrekkelijk om hier te lopen, te zitten of te recreëren." Het frustreert haar mateloos, zeker als ze ziet hoeveel effect een demonstratie met een handlaser door Steinar Henskes van Bird Control Group al heeft.

