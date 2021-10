Haarlemse buurt verzamelt bewijs van misstanden ganzenjacht vlak bij woningen

Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'

Snapshot Video 223789 (00:04)

Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'

Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'

Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'

Foto's van geschoten ganzen in en om woonwijk Molenplas in Haarlem facebookgroep 'Stop de jacht in Haarlem Molenwijk!'