Bewoners klaar met ganzenjacht naast woonwijk: "Geeft een heel eng gevoel"

"Ik liep hier een tijdje geleden met de hond en er valt naast mij een half aangeschoten gans neer", vertelt een vrouw. "En even later komt zijn partner die er naast gaat zitten. Die zit op een angstige manier te huilen bij het halfdode beest. Dat was afgrijselijk om te zien."

Volgens de wildbeheereenheid van Haarlemmermeer is het uitzonderlijk dat een neergeschoten gans vlakbij een voorbijganger neerkomt. Zij snappen de zorgen van de bewoners, maar zeggen hier nu eenmaal te mogen jagen.

"Ik zie het als een belangenconflict", vertelt Erik Suurd van de wildbeheereenheid Haarlemmermeer. "Je hebt de belangen van de boer en Schiphol, en aan de andere kant de belangen van de bewoners. Belangrijk hierin zal zijn of je er begrip voor hebt of niet. Ik hoor ook vaak van jagers dat ze positieve reacties krijgen."

Vergunning

De bewoners willen dat de politiek de vergunning intrekt. "Wij hebben alleen maar overlast", vertelt een vrouw die vlak aan het jachtgebied woont. "Dit is gewoon niet de oplossing"

De provincie gaat over de vergunning. PvdA Noord-Holland overweegt vragen te stellen over de jacht. "Wij maken ons zorgen over de manier waarop dit gebeurd, zeer dicht bij de bewoonde wereld", zegt Statenlid Aukelien Jellema van PvdA Noord-Holland. "Is dit de situatie die wij zouden willen, wil je dit zo onder het oog van omwonenden en kinderen?"