Gedeputeerde Rommel zelf op inspectie bij ganzenjacht in Haarlem

HAARLEM - Gedeputeerde Esther Rommel gaat zelf inspecteren of de jacht op de ganzen in de weilanden rondom Haarlem en Heemstede wel correct gebeurt. Dat heeft ze vandaag geantwoord op vragen in de Provinciale Staten na berichten van verontruste omwonenden.

NH Nieuws

Aukelien Jellema van de provinciale PvdA was tijdens een bezoek aan de ongeruste wijkbewoners in de Haarlemse Molenwijk erg geschrokken en bezorgd geraakt over de veiligheid van de mensen: "Wat ik gezien heb tart mijn stoutste verbeeldingen." Ze had dit weekend met eigen ogen gezien dat op vijftig meter afstand van de woningen op ganzen gejaagd wordt. Dit was eerder ook al te zien in een reportage van NH Nieuws

Jellema weet dat er op ganzen gejaagd wordt in een straal van 10 kilometer om Schiphol heen. Hiermee wordt voorkomen dat vogels eeen gevaar vormen voor de opstijgende en dalende vliegtuigen. Ook de boeren willen dat de populatie ganzen beheerd wordt. Maar de PvdA'er vindt dat de grens tot de bebouwde kom uitgebreid moet worden en dat er strenger gecontroleerd moet worden. Bovendien vraagt ze zich af of schieten met hagel niet te gevaarlijk is.

Quote "Ik ervaar het als een vorm van terreur" bewoner Haarlemse molenwijk

De Omgevingsdienst heeft ook al vaker klachten gehoord over de jacht op ganzen, liet gedeputeerde Rommel desgevraagd weten tijden de vergadering van de Provinciale Staten. Maar volgens haar zijn de afspraken wel goed uitgevoerd. Desondanks wil ze door de ontstane onrust zelf de situatie bekijken en daarna eventuele maatregelen met de staten bespreken.