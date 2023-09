Thom de Vries schiet DEM naar ruime overwinning in Noord-Hollandse derby tegen ODIN '59

Voetbalclubs ODIN '59 en DEM stonden zaterdag voor het eerst in competitieverband tegenover elkaar. In een ietwat tam duel won DEM de Noord-Hollandse derby met 4-1 van ODIN'59.

"Hiervoor zit je op voetbal. Om dit soort potjes te spelen", aldus assistent-trainer Richard Klijn van ODIN'59. De Heemskerkers begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen op een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust kwamen de Beverwijkers op gelijke hoogte. Toch was DEM-trainer Ron Bouman in de rust boos. "Het was een korte donderspeech. Daarna ben ik naar buiten gegaan", aldus Bouman.

Beide clubs liggen vlak bij elkaar en veel spelers kennen elkaar dan ook goed. "Het was deze week kermis en dan heb je het er met elkaar over. Met een potje bier erbij en dan roepen dat wij gaan winnen", vertelt Thom de Vries.

Hattrick



De Vries begon zelf met voetballen met DEM, maar speelde jarenlang bij buurman ODIN'59. In de zomer van 2022 keerde hij terug bij DEM. "Het was wel apart. Ik heb zeven jaar bij ODIN '59 gespeeld. Dan kom je hier aan en dan zie je allemaal bekenden. Vervolgens ga je naar een kleedkamer waar je nog nooit in heb gezeten."

Uitgerekend Thom de Vries zorgde voor een ruime overwinning voor de Beverwijkers. Met een loepzuivere hattrick in de tweede helft zorgde hij ervoor dat DEM met 4-1 won van ODIN '59.