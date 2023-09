Cobra-directeur: 'Mooi voorjaar en zomer na corona draaiden museum de nek om'

Dat het Cobra Museum in zwaar weer verkeert, is vooral te wijten aan het weer. Dat zegt museumdirecteur Stefan van Raay na het raadsgesprek over de toekomst van het museum tegen NH. De raadsleden lijken een beslissing uit te willen stellen en dat stemt hem hoopvol.

Foto: Directeur van het Cobra Museum Stefan van Raay - NH Nieuws

Het inmiddels dertig jaar oude museum draait al ruim twintig jaar verlies. Lange tijd was dat geen probleem, omdat het Cobra een - zoals Van Raay het noemt - 'behoorlijk eigen vermogen' had. Hij vindt dan ook niet dat het museum in 'een financiële puinhoop' verkeert. Iets waarover het college van Burgemeester en Wethouders anders denkt. Zij stelt voor het museum geen subsidie meer te geven en wil niet op de vraag van het museum ingaan om garant te staan bij de bank. Vanaf Van Raays aanstelling in 2018 heeft hij geprobeerd die trend te keren, en dat is volgens hem 'sommige jaren gelukt, en sommige jaren niet'. Feit is dat de bezoekerscijfers tijdens de coronapandemie - mede door de lockdowns - fors onderuit gingen.

"Mensen gaan niet naar het museum als het mooi weer is" Museumdirecteur Stefan van Raay

Toch heeft niet de pandemie, maar het mooie weer ná de pandemie het museum volgens Van Raay de das omgedaan. "Mensen gaan niet naar het museum als het mooi weer is", verwijst de directeur naar de lente en zomer van 2022. "Iedereen was uit z'n ritme, iedereen ging inhalen, vakanties, festivals, lekker eten." Het duurde even voordat bezoekers de weg naar het museum weer hadden gevonden, aldus Van Raay. "Het duurde best wel heel lang voordat er een nieuw ritme was ten opzichte van ons museum, en musea in het algemeen." Tekst gaat verder onder video

Volgens museumdirecteur Stefan van Raay heeft het mooie weer het Cobra Museum de nek om gedraaid - NH Nieuws

Dat de echt Nederlandse zomer met regen ook dit jaar toch weer om de hoek kwam kijken, zorgde voor een impuls in de bezoekersaantallen. Het doemscenario van een verlies van 700.000 euro aan het eind van dit jaar lijkt volgens van Raay dan ook niet uit te komen. "Wat de nieuwe prognose is, durf ik nog niet te zeggen." Volgende week woensdag is het erop of eronder voor het Cobra Museum. Dan bepaalt de gemeenteraad of de subsidie inderdaad wordt stopgezet. Een negatief besluit zou volgens de museumdirecteur de doodsteek zijn.

"Als wij die subsidie niet krijgen, lukt het niet" Museumdirecteur Stefan van Raay