Een prijs met een speciaal tintje voor de harddraverij-winnaar in Heemskerk

Zoals het hele Volksfeest Heemskerk van deze week een aaneenschakeling van tradities is, is de harddraverij van vandaag dat ook. Zo ook bij de prijsuitreiking: al jaren zorgt Chris Stubenitsky ervoor dat de winnende pikeurs hun paard kunnen huldigen met een speciale sierdeken. Dat is op zich niet ongewoon, maar die in Heemskerk is nét anders dan bij andere kortebaanraces. In deze video vertelt Chris wat er speciaal is aan de Heemskerkse deken, die de afgelopen tijd in de etalage van zijn ruitersportwinkel te zien was.