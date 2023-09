Tropisch weer bij Volksfeest in Heemskerk: gratis water en EHBO geregeld

Het wordt tropisch de komende dagen bij het Volksfeest, met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden. De horeca-ondernemers zeggen rekening te houden met de hitte door extra alcoholvrij bier en water in te slaan voor de bezoekers.

Harddraverij

De harddraverij heeft extra douches voor de paarden die het tijdens de race extra warm zullen hebben. Er was even sprake dat het evenement mogelijk door de hitte zou kunnen worden afgelast, maar dat lijkt toch niet zo snel te gebeuren.

De voorzitter van de Vereniging Harddraverij Heemskerk is Gerard Post Uiterweer en hij vermoedt dat de draverij gewoon kan doorgaan. "Er zijn strenge regels dat als het 35 graden of hoger wordt we de draverij moeten afgelasten, maar dat zie ik niet gebeuren. Het gaat met de verwachtte maximale 28 graden gewoon door."

De veiligheid van de bezoekers en de paarden is het belangrijkste, zegt hij. "Gelukkig is er hier aan de Marquettelaan genoeg schaduw onder de bomen. We hebben bovendien de EHBO Vereniging uit Beverwijk rondlopen, die hebben een basis en ook nog twee mobiele teams die de hele dag rondlopen."

Gratis water

De gemeente zegt tegenover NH ook rekening te houden met het warme weer tijdens het Volksfeest. "De belangrijkste maatregel is dat we met de horeca hebben afgesproken dat zij gratis water beschikbaar stellen. Er is gratis water verkrijgbaar bij de diverse horecagelegenheden, toiletten en bij de EHBO-posten."