Heemskerk hunkert naar Volksfeest: maar waar is de viskraam gebleven?

Heemskerkers hebben traditioneel een paar dingen nodig voor een geslaagd Volksfeest: een zonovergoten harddraverij, een eerste deuntje op woensdag en een visje van Jan Drum. Zo gaat het al tientallen jaren en zo moet het dus nu weer gaan. Maar dat gaat deze keer niet lukken. De feestweek start morgen, maar de plek van de geliefde viskraam blijft leeg.

Het Volksfeest is heilig voor veel Heemskerkers. Ze kijken er een heel jaar naar uit en plannen hun vakanties eromheen. Het feest is doordrenkt met tradities, en als er ook maar aan één van die tradities getornd wordt, dan is het dorp te klein. Dat is precies wat er dit jaar gebeurt, want dat de Heemskerkers het zonder hun geliefde visje moeten doen, maakt de tongen los in het dorp. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Michel Kunnen

Al ruim een halve eeuw maakt de viskraam van Jan Drum & Zonen deel uit van het feest. Voor ras-Heemskerker Michel Kunnen bijvoorbeeld was een bezoekje aan Ben drum, huidig eigenaar en nakomeling van twee Jannen, vaste prik. Hij was degene die alarm sloeg en het mysterie wilde oplossen. Michel: "Ik ben een echte Heemskerker en dan ging je altijd even een vissie halen. Het was grappen en grollen aan die kraam. En als mijn geld op was zei Drum: "Neem maar mee, je moet toch paling hebben voor je moeder. Dan betaal je het morgen maar." Dus toen ineens het gerucht ging dat zijn geliefde kraam dit jaar tijdens het Heemskerkse Volksfeest in Volendam blijft staan, stuurde Michel meteen een berichtje naar Ben. "Kom je dit jaar?" "Nee", kreeg Michel terug van Ben. "We hebben nog niks gehoord."

"Ja, en nu komt het dorp in opstand, na 55 jaar missen ze me wel." Ben Drum

Ook op Facebook uitten Heemskerkers hun verontwaardiging: "In Heemskerk is het geen Volksfeest (kermis) zonder paling!!!!" Of: "Ik begrepen dat ook dit jaar geen visboer komt. Dit maakt mij vreselijk kwaad. Ik vind dat we als echte Heemskerkers nu maar eens een signaal af moeten geven naar het bestuur."

Zeggenschap Degene die verantwoordelijk is voor het beheer van de kleine feesttent heeft de beslissende stem over de activiteiten in en rondom de tent. Momenteel is dat de uitbater van Ruysdael. Vorig jaar werd Ben al veel te laat gevraagd, en dit jaar helemaal niet meer. Organisator Ruysdael laat weten dat er op deze editie van het feest niet genoeg ruimte was voor de kraam van Ben. "Het past niet met de feesttent, dus is er besloten het dit jaar weer niet te doen" "Ja, en nu komt het dorp in opstand", ziet Ben. "Na 55 jaar missen ze me wel."

Gemis En andersom mist Ben Heemskerk ook: hij deed altijd graag een stapje extra voor het dorp. Ben: "'s Morgens werd alles vers klaargemaakt, vers gesneden, de broodjes werden vers gehaald en ik liet de paling altijd extra gaar roken. Ja, ik had er wat mee." Het heeft gezorgd voor een innige band met de Heemskerkers: "Ik zit nog steeds iedere zondagmorgen in Volendam met mensen uit Heemskerk koffie te drinken, die langskomen op de racefiets." Heemskerker Michel houdt hoop dat er volgend jaar weer orde op zaken gesteld wordt als andere organisatoren de kleine tent in hun beheer hebben. "Dat zijn twee Heemskerkers, die begrijpen wat voor sentiment er om de viskraam hangt." Hij duikt weer in zijn herinneringen. "Ik ben zelfs een keer mijn schoenen verloren", vertelt Michel. "En toen gaf Jan mij een paar schoenen om naar huis te lopen. Je hebt daardoor toch een speciale band", legt Michel uit, "en zo zijn er met mij nog een heleboel Heemskerkers."