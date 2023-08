Reuring in Heemskerk over herbruikbare bekers tijdens Volksfeest

Share to Nextdoor

Tot aan je enkels in de plastic wegwerpbekers? Tijdens het Heemskerkse Volksfeest behoort dat, als het aan de gemeente ligt, tot het verleden. Lokale horecaondernemers stappen dit jaar over op herbruikbare bekers. Voor het eerste exemplaar wordt straks ook nog eens een toeslag van vijftig cent gevraagd. Op Facebook regent het negatieve reacties, want veel Heemskerkers zien hún Volksfeest liever niet veranderen.

Vanaf 1 juli 2023 moeten bezoekers van evenementen een extra vergoeding betalen voor plastic wegwerpbekers. De gemeente heeft er daarom voor gekozen helemaal over te stappen naar recyclebare softcups. Per 1 januari 2024 wordt dit zelfs verplicht. Tijdens de wielerronde op 3 september zullen Heemskerkers voor het eerst kennismaken met de zogenaamde 'recyclebare softcups'.

NH Nieuws

Het werkt als volgt: wanneer je je eerste drankje bestelt, ontvang je de duurzame beker en betaal je vijftig cent extra. Bij het bestellen van een tweede drankje kun je de gebruikte beker inleveren en krijg je een nieuwe. Als je een drankje bestelt zonder een beker in te leveren, moet je de toeslag opnieuw betalen.

Gezeik Het initiatief zorgt voor de nodige discussie binnen de Heemskerkse gemeenschap. Veel reacties op social media zijn negatief. Sommigen vinden het zelfs 'gezeik' en zien het meer als een manier om extra te verdienen dan een oplossing voor de troep op straat.

Spontaniteit verdwijnt Nadine Beentjes is één van de reageerders op het Facebook-bericht en zegt: "Normaal kom je iemand tegen, maak je een praatje en haal je even een biertje, dat maakt de feestweek zo leuk! Maar nu doe je dat niet zo snel", zegt ze. "Als je dat 20 keer doet, word je niet blij. Ik snap dat er iets tegen het plastic gedaan moet worden, maar daar moeten wij niet de dupe van zijn."

"Ik vind het die ene keer per jaar ook lekker om tussen de plasticbekers naar huis te zwalken" Lindsey

Volgens Lindsey doet de nieuwe maatregel zelfs af aan het kermisgevoel. "Betalen voor een beker, oké. Maar het is lastig met een rondje geven. Ik vind het die ene keer per jaar ook lekker om tussen de plasticbekers naar huis te zwalken, vervolgens thuis te komen en nog bekers op de trap tegen te komen, dat is toch het ultieme kermisgevoel."

Goede ontwikkeling Maar niet iedereen is negatief. Nicole Zurwellen-Hilgers hoopt dat Heemskerk schoon blijft dankzij de nieuwe maatregel. "Ik vind het geen probleem om voor mijn beker te betalen. Als gemeente zou ik me ook niet zo veel aantrekken van al die zeurders die niets willen veranderen. Als mensen van plan zijn om hun bekers op de grond te gooien, dan is dat prima. Ze betalen dan maar voor ieder biertje 0,50 euro extra. Het bekersysteem werkt prima bij festivals, de Ziggo en zelfs bij de voetbal.", aldus Nicole Zurwellen-Hilgers.

"Wat gaat iedereen doen met zijn bekertje als ze naar huis gaan? Bewaren voor de volgende dag?" Gerard Dam

Ook Gerard Dam vindt het een goede ontwikkeling, maar is wel kritisch: "Je voorkomt natuurlijk gewoon dat het een zooitje op straat wordt. Daarnaast denk ik dat mensen zorgvuldiger met hun drank omgaan en niet zomaar een biertje dood laten slaan, maar ik zou het wel terecht vinden als je iets voor je bekertje terugkrijgt. Je koopt nu gewoon een beker. Het is scheef dat je niks krijgt als je hem inlevert. Wat gaat iedereen dan doen met zijn bekertje als ze naar huis gaan? Bewaren voor de volgende dag?"

Ondernemers Eigenlijk is dat bewaren wel de bedoeling legt horecaondernemer Xander Kleijne van Het Dorrup uit. "Je moet het zo zien: als je het goed doet, betaal je vijftig cent om het dorp schoon te houden. Wij vragen eenmalig vijftig cent en zorgen dat er gerecycled wordt. Het proces kost geld en zo vragen we bezoekers om een bijdrage te leveren aan deze kosten." Voor ondernemers is de nieuwe regeling zeker niet gunstig, zegt Xander: "Wij denken dat de bieromzet omlaag gaat. Als je met z’n tienen staat en vier hebben nog bier dan haalde je met het oude systeem er eerst weer tien. Nu wacht je tot iedereen hem op heeft. Op festivals werkt dit systeem al langer zo en dan krijg je een 'recyclemunt', maar dit is geen gesloten evenement." Of de maatregel gaat helpen, moet blijken. Na het Volksfeest zal de gemeente inventariseren hoeveel procent van de bekertjes weer is ingeleverd. De uitkomsten van de inventarisatie worden gedeeld.