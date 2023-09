Het was behoorlijk warm in de Aletta Jacobszaal van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Toch weerhield dat zestig sportievelingen niet om de hometrainer op te stappen en minstens vijftig minuten af te zien tijdens het sponsorevenement Tour de Friends. Het doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor beweegboxen voor de verpleegafdelingen.

Ook de mascottes Herry en Berry van AZ beklommen de fiets - NH/ Tom Jurriaans

In de beweegboxen zitten onder andere gewichten, ballen, zandzakjes en weerstandbanden die patiënten kunnen gebruiken in het ziekenhuis. "Het is ontzettend belangrijk dat patiënten in beweging komen", vertelt Bianca Wieringa van Vrienden van Noordwest. "De beweegboxen brengen patiënten van jong tot oud op een leuke manier en helpt hen bij een sneller herstel." Het doel is om minstens 3.500 euro op te halen, zodat elke verpleegafdeling een beweegbox krijgt. En om dat voor elkaar te krijgen moet er flink gefietst worden. Naast verplegers, artsen en zelfs de burgemeester fietst ook de 75-jarige Lammy Nassy uit Alkmaar mee. Ze is vijf jaar geleden van kanker genezen en vertelt in onderstaande video waarom bewegen zo belangrijk is in het ziekenhuis. (Tekst loopt door onder de video)

Fietsen om ziekenhuispatiënten meer te laten bewegen: "Belangrijk voor herstel" - NH Nieuws