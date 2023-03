Ziekenhuispersoneel zingt protestlied voor betere CAO: "We zijn er klaar mee"

De geluidsbox stond op standje tien maar zelfs daarmee lukte het niet om al het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar te bereiken. Honderden medewerkers waren vanmorgen naar de entreehal gekomen om actie te voeren voor een betere CAO. Medewerkers die normaal voor patiënten zorgen, maar vandaag even niet.

Net als in veel andere ziekenhuizen was het vandaag in Alkmaar rustig op de verschillende afdelingen. De medewerkers draaien een zondagdienst, dat houdt in dat alleen zorg die echt niet kan wachten doorgaat. Veel afspraken zijn afgezegd.

"Het kan helaas niet anders", vertelt Myrthe Stavroe, voorzitter van het actiecomité. "Als we dit nu niet doen raken we uiteindelijk veel meer patiënten omdat er dan simpelweg geen personeel meer is. Als er niks verandert moeten we nog meer actie gaan voeren."

Boodschappen betalen

De actiebereidheid is groot bij het ziekenhuispersoneel. Verpleegkundigen lopen in zwarte shirts met daarop de tekst 'Zorg op zwart', er zijn spandoeken en protestbordjes en pannendeksels worden gebruikt om flink wat herrie te maken. "Er wordt over onze ruggen bezuinigd. We zijn er klaar mee, ik moet ook gewoon mijn boodschappen betalen."

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel zitten al een lange tijd muurvast. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt een loonsverhoging van 13 procent, verspreid over twee jaar. Het personeel eist per direct 10 procent erbij. Ook moet er volgens de vakbonden wat gedaan worden aan de werkdruk.

Zingend protest

"Ik had hier liever niet willen staan maar ik sta er wel want ik vind echt dat medewerkers een goede CAO verdienen", vertelt Stefan Kroese, voorzitter van de raad van bestuur van de NWZ. De uitspraken kunnen op applaus rekenen en toch kan Kroese weinig beloven. "Het is iets tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden. We hopen dat ze er snel uitkomen, want dat is belangrijk voor de hele zorg."

Aan het eind van alle toespraken werd er nog een protestlied gezongen met een eigen tekst op de melodie van Go West van The Pet Shop Boys. Bekijk hieronder de beelden: