Minder pijn dankzij VR-bril in ziekenhuis: "Ze zijn even in een heel andere wereld"

Zwemmen met dolfijnen, chillen op een hagelwit palmstrand of De Nachtwacht bewonderen in het Rijksmuseum. Met een virtualrealitybril kunnen jonge patiëntjes van het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in Alkmaar even ontsnappen naar een andere werkelijkheid. Het ziekenhuis heeft nu de beschikking gekregen over twee VR-brillen. "Kinderen ervaren minder pijn", vertelt anesthesioloog Ronald Bijkerk.

Het gebruik van Virtual Reality wordt steeds populairder binnen de gezondheidszorg. Het NWZ in Alkmaar is lang niet het eerste ziekenhuis waar de brillen worden ingezet. Dankzij de bril wordt de patiënt ondergedompeld in een virtuele wereld met 3D-beelden en geluiden. "Je kunt bijvoorbeeld kiezen om rond te kijken tussen de olifanten of om een spelletje te spelen", vertelt Bijkerk.

En voor kinderen die geopereerd moeten worden is dat een uitkomst. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum blijkt namelijk dat 70 procent van de kinderen van tevoren angstig is voor de ingreep en ook na de operatie heeft dat nog een nadelig effect.

"Voor de operatie krijgen veel kinderen al een infuus, dus die moeten geprikt worden. Dat is vaak heel spannend", vertelt anesthesioloog Bijkerk. "Als ze de bril opzetten zijn ze even in een andere wereld en ervaren ze de prik als veel minder pijnlijk."

Angst

En ook na de operatie kunnen de brillen opgezet worden in de uitslaapkamer. "De ouders zijn er dan bij, dus dat scheelt al een hoop angst en onrust, maar het geeft de kinderen net even wat extra afleiding. En het mooie is dat broertjes of zusjes mee kunnen kijken op het scherm."

De brillen zijn niet bepaald goedkoop en zijn gesponsord door de Lions Club Alkmaar. Het geld werd opgehaald tijdens de Lichtjesavond in de Alkmaarse grachten. "We zijn erg blij dat we twee brillen konden kopen met alle softwarepakketten. We hopen dat veel patiëntjes ze gaan gebruiken en er baat bij hebben."

Benieuwd hoe de VR-bril werkt in het ziekenhuis? Kijk hieronder naar de video: